Diana Del Bufalo fidanzata? Silenzio rotto, parla lei: la verità

Diana Del Bufalo si è fidanzata dopo la fine della storia con Paolo Ruffini? Il gossip parla dell’attore Cristiano Caccamo, ma le cose non stanno così. La verità dell’attrice

Diana Del Bufalo ha ritrovato l’amore tra le braccia di Cristiano Caccamo: questo lo scoop lanciato da Chi nelle scorse ore e ripreso da parecchie testate. Le cose però non stanno così. A intervenire sulla vicenda e a smentire quanto scritto è stata la diretta interessata che senza troppo girarci attorno, con una Stories Instagram, ha bollato lo spiffero con una frase secca: “Vi prego di non credere a queste stupidaggini”. Dunque nessuna neonata love story all’orizzonte per l’ex allieva da Amici che proviene da un periodo delicato: la rottura con Paolo Ruffini.

Nessun fidanzato all’orizzonte per Diana: il gossip a bocca asciutta, Caccamo è solo un amico

Dopo la fine della storia con Ruffini, il gossip si è scatenato attorno a Diana. Prima si è vociferato di un legame speciale con Edoardo, fratello dell’ex gieffina Guendalina Tavassi, poi è giunto il suddetto spiffero relativo a Cristiano Caccamo. Tuttavia solo chiacchiere. Anche perché è probabile che la Del Bufalo, dopo il naufragio sentimentale con il conduttore de ‘La Pupa e il Secchione e viceversa’, abbia bisogno di un po’ di tempo in più per imbastire una love story importante. Ricordiamo inoltre che la rottura non è arrivata in modo indolore. Prima l’attrice ha fatto sapere di aver sofferto molto, poi è scoppiata una bomba attorno all’addio. Una 30enne romana ha sostenuto, con tanto di foto, di aver avuto rapporti con Ruffini mentre era ancora legato a Diana.

Gli spifferi attorno a Paolo Ruffini: ha davvero tradito Diana Del Bufalo?

La ragazza romana ha dato la sua versione su Instagram, rivelando di aver avuto una relazione clandestina con Paolo Ruffini mentre era ancora impegnato. Per dare maggiore credibilità alle sue parole ha pubblicato delle foto che la ritraggono assieme al conduttore. Scatti evidentemente privati. Finora Ruffini non ha dichiarato nulla.