Detto Fatto, spunta il sostituto di Giovanni Ciacci: è un volto di Ballando

Detto Fatto, chi ci sarà al posto di Giovanni Ciacci? Spunta il primo nome

Giovanni Ciacci non ci sarà più a Detto Fatto, ma la Rai potrebbe aver già trovato il suo sostituto. La notizia dell’addio del costumista ha colto di sorpresa parecchi spettatori, anche perché Ciacci era diventata una colonna del programma di Rai 2 e moltissimi erano affezionati a lui. Lui stesso ha scritto, nel suo messaggio d’addio, che sono stati anni molto belli ma che è giunto il momento di fare nuove esperienze. Naturalmente il suo posto non potrebbe rimanere vuoto, per cui la produzione sta già correndo ai ripari e valutando altri nomi per il ruolo che apparteneva a Ciacci. O chissà potrebbero studiare un nuovo ruolo per chi arriverà, ma ci sarà comunque una spalla per Bianca Guaccero.

Giovanni Ciacci lascia Detto Fatto, al suo posto arriverà Mariotto?

Stando a quanto scritto da Blogo, potrebbe arrivare Guillermo Mariotto al posto di Giovanni Ciacci. Il primo è uno dei volti storici di Ballando con le stelle e potrebbe raddoppiare la sua presenza in televisione partecipando anche a Detto Fatto. La nuova stagione della trasmissione di Rai 2 è pronta ad accogliere il giurato. A qualcuno spunterà un sorriso nel leggere che Mariotto a Detto Fatto sostituirà Ciacci, perché fra i due potrebbe non scorrere buon sangue da quando il costumista ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle. Ciacci come accoglierà questa notizia? Gradirà il suo sostituto oppure rimpiangerà di aver lasciato il programma? Sui rimpianti o rimorsi forse non ci sarebbe da scommettere, perché Ciacci nel suo messaggio d’addio sembrava deciso nel voler intraprendere nuove strade.

Guillermo Mariotto a Detto Fatto? L’indiscrezione sul sostituto di Ciacci

Ma dove lo porteranno queste strade? Se ci sarà Mariotto a Detto Fatto, dove rivedremo invece Giovanni Ciacci? Magari per lui ci sarà un posto nei programmi di Barbara d’Urso, visto che fra i due c’è stima e Ciacci si diverte molto a Live-Non è la d’Urso. Troverò posto anche a Pomeriggio 5? Oppure saranno altri i programmi che lo attendono?