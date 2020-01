Detto Fatto, scherzo a Jonathan: “Sei spregevole, mi costringeva a…”

Detto Fatto oggi, lo scherzo a Jonathan: il (finto) maggiordomo dello stilista in rivolta

Jonathan Kashanian è stato vittima di uno scherzo architettato ad hoc dalla produzione. Bianca Guaccero gli ha fatto credere di aver incontrato un uomo che le avrebbe confessato di essere diventato una sorta di maggiordomo dello stilista: avrebbe assecondato ogni suo volere, anche la sua passione per la cioccolata. La Guaccero è stata brava a stare al gioco mentre un sempre più incuriosito Jonathan le chiedeva insistentemente di incontrarlo. Voce e viso sono stati camuffati fino alla fine e lo stilista è dovuto rimanere sulle spine!

Bianca Guaccero fa preoccupare Jonathan: scherzo riuscito e piccola rivincita

Abbiamo scoperto il segreto della vera storia di Jonathan Kashanian, e invece oggi lo abbiamo visto protagonista di uno scherzo: “Questo è un video registrato – ha spiegato la Guaccero –. Abbiamo avuto grande difficoltà per avere l’intervista da questa persona. Io l’ho incontrata di persona. Ha sviluppato una grande autoironia. Ora si trova dietro le quinte per privacy. Lo chiameremo Ambrogio. Ora l’abbiamo convinto ad avere un confronto diretto con te”.

Jonathan rivela la sua vera ossessione a Detto Fatto

Il personaggio misterioso ha confessato: “Sono qui. Mi chiedeva di fermarmi nel bel mezzo della strada per comprare tanti cioccolatini. Una volta, davanti all’acquario, mi aveva chiesto di avvicinarmi al delfino e di dirgli ‘delfino curioso’. Sei una persona spregevole”. Solo con queste parole Jonathan ha capito che si trattava del comico Gianpaolo Gambi. Jonathan ha ammesso comunque di avere delle ossessioni: “Sono fissato per la forma del cappello! Bisogna prenderlo in un determinato modo”. Siparietti, questi fra Bianca e Jonathan, a cui non potremmo assistere più: la conduttrice lascerà Detto Fatto.