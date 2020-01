Bianca Guaccero lascia Detto Fatto per un nuovo progetto tv: il gossip

Gossip: Bianca Guaccero lascia Detto Fatto per un progetto su Sky

Svolta inaspettata per Bianca Guaccero. Dopo due anni al timone di Detto Fatto, il factual show di Rai Due, la conduttrice e attrice pugliese ha deciso di lasciare la Rai. Secondo quanto scrive il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 15 gennaio, Bianca avrebbe già firmato in gran segreto un contratto con Sky. A quanto pare dalla prossima stagione televisiva la Guaccero sarà al timone di un format tutto nuovo e in onda al mattino sulla pay per view. Al momento non si hanno ulteriori indizi e la Guaccero non ha né confermato né smentito. La 39enne resterà alla guida di Detto Fatto fino a maggio, anche se gli ascolti sono poco brillanti.

Gli ascolti tv di Detto Fatto sono poco soddisfacenti

Nonostante una buona partenza, Detto Fatto ha perso ascolti tv nel corso del tempo. Ogni giorno il programma di Rai Due non va oltre il 5% di share tranne qualche puntata record. Come quella dello scorso 12 dicembre dove, complice l’assenza di un’agguerrita concorrenza, la trasmissione di Bianca Guaccero ha raggiunto l’8%. La padrona di casa non ha mai replicato alle critiche scaturite da questi risultati così come non ha mai detto nulla sulle frecciatine di Giovanni Ciacci, ex volto storico di Detto Fatto.

Bianca Guaccero continua a fare la conduttrice in tv

Con il nuovo impegno top secret su Sky sembra tracciata la strada professionale di Bianca Guaccero. Dopo tanti anni tra fiction e film la bella pugliese ora vuole dedicarsi principalmente alla conduzione, diventata ben presto una vera e propria passione.