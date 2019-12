Detto Fatto, Laura Pausini spiazza: l’appello della Guaccero alla cantante

Laura Pausini apprezza le parole dette su di lei a Detto Fatto: la cantante ringrazia

Laura Pausini utilizza molto i social network, soprattutto per lanciare messaggi positivi, d’amore o carichi di speranza, ma anche per ringraziare coloro che hanno per lei parole carine. Quelle che ha usato Jonathan Kashanian nei suoi confronti nella puntata di ieri di Detto Fatto; parole che non sono passate inascoltate e la cantante ha voluto rispondere con un tweet molto apprezzato sia da Jonathan sia dalla conduttrice Bianca Guaccero.

Retroscena Laura Pausini e spazio ai denti, Jonathan svela tutto

Durante l’ultima diretta di Detto Fatto, Jonathan ha parlato della Pausini: “Per tutti i Vip che si sono lamentati per le cose che dico, ci sono anche altri, molto ma molto famosi, che ci fanno i complimenti. Fra questi c’è persino Laura Pausini, che mi ha ringraziato attraverso un tweet al nostro programma Detto Fatto”. Cos’e successo di preciso? Lo stilista ha spiegato tutto: “Avevo parlato dei personaggi famosi che fanno dei loro difetti dei punti di forza e lei, col suo spazio tra i denti, è riuscita a fare questo! Lei ha scritto e mi ha detto grazie”.

Bianca Guaccero, messaggio a Laura Pausini: ecco cosa le ha detto

Una puntata in cui si è parlato anche della curiosità sui capezzoli di Bianca Guaccero… è stato comunque svelato il mistero che mistero non è mai stato! La conduttrice, dopo le parole di Jonathan, ha aggiunto: “Laura, sei unica. Per me sarebbe un grande onore conoscerti anche come persona, umanamente. Come cantante ti conosco già”. La cantante manderà presto un messaggio alla Guaccero?