Bianca Guaccero verità sul seno, ironizza con Jonathan: “Ho solo un capezzolo”

La verità sul seno di Bianca Guaccero: Jonathan non si trattiene e svela tutto

Non manca mai il gossip a Detto Fatto… soprattutto su Bianca Guaccero! Ogni volta che Jonathan Kashanian mette piede in studio, scopriamo delle curiosità non solo sui Vip italiani e stranieri ma anche sulla conduttrice, che non si tira mai indietro e risponde ogni volta con grande simpatia. Non è mai parsa infastidita, anzi, si diverte con Jonathan e assieme mettono su siparietti esilaranti. Questa volta lo stilista ha posto l’attenzione sul seno di Bianca Guaccero, precisamente sui capezzoli… Cos’è successo quest’oggi durante la diretta di Detto Fatto?

Bianca Guaccero spegne il gossip usando l’ironia: ecco qual è stata la sua risposta durante la diretta di Detto Fatto

Dopo aver parlato del gesto di Laura Pausini nei confronti di Detto Fatto, Jonathan ha svelato un retroscena: “Ieri mi hanno massacrato per i capezzoli di Bianca Guaccero“; la conduttrice ha preso immediatamente la parola, ironizzando: “In verità ne ho solo uno!”. La Guaccero sa bene come spegnere il gossip e non lo fa mai in maniera stizzita, a meno che non inventino di sana pianta notizie su di lei e Stefano De Martino!

Bianca Guaccero, mutandine durante una giravolta… “colpa” di Jonathan

A Detto Fatto, Bianca Guaccero ha anche incolpato bonariamente Jonathan di aver mostrato le sue mutandine al pubblico: “Chiedo scusa, ma io solitamente sono molto più seria. È colpa sua se faccio questi giri”. E poi ha aggiunto: “Devo dire grazie a Jonathan se ogni volta finisco su tutti i blog!”. Ebbene sì, quando sono insieme, durante la rubrica di gossip, i momenti divertenti si sprecano.