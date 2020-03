Detto Fatto, Jonathan Kashanian: “La mia storia più breve è stata…”

Gossip Jonathan Kashanian: qual è stata la sua storia più breve in assoluto? Lo stilista si sbottona e racconta tutto

Ogni volta che c’è la SuperClassifica Jon saltano fuori dei succulenti gossip! Questa volta, a sbottonarsi di più, è stato Jonathan Kashanian, che ha confessato qual è stata la relazione più breve che abbia mai avuto… Quella con Bianca Atzei, forse? La loro è durata pochi mesi, nemmeno un anno. Adesso è single, felice ma spera ancora di trovare l’amore della sua vita, quello che ha da sempre sognato. Spesso scherza con Bianca Guaccero, dicendo che un giorno si sposeranno, ma tra i due non c’è assolutamente nulla e la conduttrice ci tiene sempre a specificarlo: anche lei non ha il cuore impegnato.

Il passato di Jonathan Kashanian e la “maledizione di San Valentino”

In passato Jonathan aveva spiegato come si svolgono i suoi primi appuntamenti mentre oggi, a Detto Fatto, ha confessato qual è stata la sua storia meno duratura: “Alle medie, una mia compagna mi aveva fr…to! Non ho mai festeggiato San Valentino in vita mia e così ho pensato che, il 10 febbraio, avrei potuto preparare un dolcetto per lei. Mi sono fidanzato, ma il 14 febbraio lei aveva detto a un’altra mia amica che l’avevo obbligata. E da quel giorno è nata la maledizione di San Valentino. Non ne festeggio mai uno!”.

Detto Fatto diretta: un corteggiatore per Bianca Guaccero…

Se Jonathan ha parlato della sua storia-lampo, Bianca Guaccero ha confessato di aver ricevuto 100 rose bianche e una lettera commovente… ma da chi? Jonathan ha tentato di indagare e la verità è saltata fuori lasciando a bocca aperta sia lo stilista sia la conduttrice! Non si sarebbero mai aspettati quel tipo di finale.