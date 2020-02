Detto Fatto finisce prima: ecco perché, puntata breve

Bianca Guaccero chiude prima del previsto la puntata di oggi di Detto Fatto: cos’è successo?

Oggi Detto Fatto è finito prima. Come mai? Bianca Guaccero ha salutato tutti, dopo una breve SuperClassifica di Jonathan Kashanian: non hanno potuto parlare di gossip – come fanno sempre – ma si sono limitati a raccontare i rapporti dei personaggi famosi coi loro gatti. E sì, chi si aspettava di scoprire qualcosa in più sulla vita privata di Bianca Guaccero, è stato deluso. Il programma non verrà accorciato per sempre: quest’oggi era inevitabile che accadesse per via di un evento importante, che è dovuto andare in onda intorno alle 15.00.

Question Time Camera “ruba” del tempo a Detto Fatto

Al posto di Detto Fatto (andato in onda meno ore del solito), Question Time Camera, durante il quale vengono resi noti, in maniera mediatica, i lavori dell’assemblea che vertono su alcune interrogazioni parlamentari. La Guaccero ritornerà quindi domani al solito orario con una puntata “normale”: e siamo certi che recupererà quello che non ha fatto con Jonathan quest’oggi. Tenetevi pronti a un’altra puntata esplosiva! A proposito: avete letto della confessione della conduttrice sul tradimento subìto?

Le ultime notizie su Bianca Guaccero: non solo gossip

Bianca Guaccero può ritenersi soddisfatta dei traguardi tagliati, anche se ha dovuto superare dei momenti molto difficili: “Anche se a volte bisogna abbattere le onde contrarie – ha detto su Instagram-, credo che alla fine valga sempre la pena di provarci, di perseverare, di desiderare di migliorarsi sempre, perché ci si sente sempre manchevoli… soprattutto quando ci troviamo difronte al privilegio di fare ciò che amiamo dal profondo”.