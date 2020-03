Detto Fatto anticipazioni, Jonathan ci sarà? Novità edizione social

Detto Fatto, Bianca Guaccero rivela le prime anticipazioni sul programma social

Ormai è ufficiale: Detto Fatto verrà trasmesso su Instagram; e avrà un altro nome: Pronto Detto Fatto! A condurlo, sempre Bianca Guaccero, che da casa si metterà in contatto con tutti i follower del profilo Instagram del programma. Se volete seguire la primissima puntata (e quelle a venire), dovete necessariamente avere Instagram. La conduttrice non sta più nella pelle: assieme ai suoi ospiti fissi – che l’hanno accompagnata per tutta la durata della trasmissione – intratterrà il pubblico social e, quest’oggi, ha voluto dare delle anticipazioni su Pronto Detto Fatto.

Ospiti Detto Fatto: assenza di Jonathan? Bianca chiarisce tutto

Dopo aver scoperto in cosa consiste Pronto Detto Fatto, i follower vogliono sapere quanto prima quali saranno gli ospiti e se sarà presente Jonathan Kashanian con la sua Superclassifica. La Guaccero ha risposto alle domande di tutti: “Io mi collegherò direttamente da casa mia con i miei amici Jonathan, Gianpaolo, Carlo Gozzi, ci saranno tutorial di trucco e di parrucco”.

Appuntamento con Pronto Detto Fatto: dove vederlo e a che ora

Dopo la dedica emozionante ricevuta dal fratello, Bianca Guaccero ha aggiunto altro sulle prossime dirette: “Ve l’avevo detto che vi stavo preparando una sorpresa e la sorpresa è… che da lunedì alle 14 sul profilo Instagram di Detto Fatto andremo in scena, in onda, non so come si dice in questi casi, con Pronto Detto Fatto, un progetto che abbiamo realizzato per tutti quanti voi, dove voi sarete i protagonisti”.