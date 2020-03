Bianca Guaccero, fratello e cognata: in lacrime per dedica dalla Finlandia

Bianca Guaccero non riesce a trattenere l’emozione dopo aver rivisto il fratello e la cognata: la confessione su Instagram

In quest’ultimo periodo Bianca Guaccero è più social del solito. Lo fa per restare accanto a tutti quei fan che restano a casa. Pur cercando di tenere il più possibile segreta la propria vita privata, la conduttrice di Detto Fatto ha voluto condividere coi follower di Instagram una dedica speciale fatta dal fratello Domenico e da sua moglie. Non si trovano in Italia, bensì in Finlandia: la Guaccero non li vede ormai da tanto tempo. Terminata la quarantena, una delle prime cose che farà è quella di organizzare un incontro con loro.

Sorpresa prima del nuovo inizio di Detto Fatto: il video del fratello della Guaccero

Tra le sue Instagram stories, è spuntato un video del fratello di Bianca Guaccero che suona la chitarra, accompagnando la moglie. Queste le parole della conduttrice Rai: “Mio fratello e mia cognata dalla Finlandia mi mandano questo messaggio d’amore. E io piango, ci rivedremo presto”. Parlerà di questo durante la prima diretta Instagram di Detto Fatto? Sicuramente, visto che il suo obiettivo è quello di condividere quante più emozioni possibili in questo periodo così difficile per tutti.

Bianca Guaccero attaccata per una foto in costume, la risposta da applausi

Passando più tempo sui social network, Bianca Guaccero riceve anche più critiche. L’ultima? L’ha scatenata una foto in costume, ritenuta da un follower un tantino inopportuna; la conduttrice non è voluta rimanere in silenzio e ha risposto così: “Dove sarebbe la cosa brutta? Dov’è la volgarità? La volgarità è negli occhi di chi guarda, non nel mio cuore. Detto questo amo questa foto perché me l’hanno scattata senza che me ne accorgessi, mi ero arrampicata, scalza su un trullo, in mezzo alla natura. Io amo sentirmi così, libera e selvaggia. […] Ci sono tante persone che vanno in giro in questo momento fre…dosene di ciò che accade. Questo sì che è scandaloso. Con affetto”.