Dettagli Gregoraci e Briatore, l’accordo c’è ma Flavio ha chiuso un occhio

Sono mesi che si parla dell’accordo tra Elisabetta Gregoraci e l’ex marito Flavio Briatore. L’indiscrezione era partita da Alfonso Signorini ospite di Piero Chiambretti e riguardava l’esistenza di un contratto stipulato durante il matrimonio fra i due. Secondo i rumors che si sono succeduti fino ad oggi il contratto avrebbe regolato e vincolato le future relazioni amorose di Elisabetta.

Nella puntata di ieri 4 dicembre Alfonso Signorini ha chiesto alla conduttrice calabrese delle delucidazioni sull’accordo. Ciò ha permesso a Elisabetta di dire la verità pubblicamente sulla questione. La stessa showgirl ha ringraziato il padrone di casa del Grande Fratello Vip per averle concesso la possibilità di spiegare la situazione di fronte a tutto il pubblico italiano. Così la Gregoraci ha definitivamente fatto chiarezza su quanto dibattuto fino ad oggi.

La showgirl calabrese ha chiarito che non c’è alcun tipo di contratto e ha sottolineato la falsità della notizia. Inoltre, ha confessato che questa cosa l’ha molto ferita in passato. Oggi però Gabriele Parpiglia su Giornalettismo ha pubblicato un articolo in cui ha rivelato alcuni succosi dettagli.

Secondo il giornalista il contratto matrimoniale ci sarebbe ma non sarebbe da definirsi esattamente così. Infatti, quest’ultimo prenderebbe il nome di “accordo divorziale“, per usare i giusti termini legali. In sostanza, in base a quanto ha riportato Giornalettismo, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno sottoscritto il tutto per tutelare il figlio Nathan Falco, proprio come la stessa conduttrice ieri sera ha affermato.

Secondo le fonti di Parpiglia, nel documento ci sarebbe scritto che la coppia per due anni non avrebbe dovuto mostrarsi in pubblico o presentare al figlio un eventuale nuovo partner. Soprattutto se il rapporto non fosse stato sincero e duraturo. Quanto detto oggi da Parpiglia è stato di fatto spiegato anche ieri da Elisabetta in puntata. Semplicemente prenderebbe un nome diverso da “contratto matrimoniale”. L’accordo a questo punto allora esiste ma su alcuni aspetti ci si passerebbe su.

Infatti, è vero che Gabriele Parpiglia ha ribadito la conferma dell’indiscrezione da parte della showgirl. Eppure ha anche affermato che Elisabetta non ha raccontato proprio tutto. La Gregoraci, a detta del giornalista, non ha spiegato bene che lei un rapporto lungo, duraturo e ampiamente “vissuto” lo ha già avuto con l’imprenditore Francesco Bettuzzi.

Flavio Briatore, in questo caso, avrebbe preferito sorvolare sulla cosa perché se avesse voluto impugnare il “contratto”, a detta di Parpiglia, qualcosa sarebbe potuto cambiare negli accordi tra i due. Ma sicuramente al primo posto è stato messo il bene di Nathan Falco e l’affetto per la propria ex moglie.