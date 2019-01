Desirée Maldera si sposa: l’improvviso annuncio, nozze a brevissimo. La neo mamma dà la notizia su Instagram

Sono passati solo tredici giorni (era il 2 gennaio) da quando Desirée Maldera è diventata mamma, dando alla luce il suo primo figlio, il piccolo Giancarlo. Ora è già tempo di nozze. A dare improvvisamente l’annuncio è stata la stessa ex single di Temptation Island (nel reality si avvicinò a Francesco Chiofalo con cui ha mantenuto un legame d’amicizia), attraverso i suoi canali social. A lasciare tutti di stucco è stata la data di matrimonio che è imminente. La neo mamma infatti si sposerà sabato questo, con il suo compagno Valerio. Immediata la reazione dei fan che hanno fatto cascare una pioggia di congratulazioni e auguri sotto al post.

Valerio e Desirée sposi: romantico post della Maldera per dare la lieta notizia

Il futuro marito è Valerio, che ha 33 anni. Sul suo conto si sa poco, visto che l’uomo non è avvezzo ai social e al mondo dello spettacolo, tenendo molto alla sua privacy. Unica eccezione alla regola del riserbo, è qualche fugace Instagram Stories in compagnia della fidanzata e da quando è nato il piccolo Giancarlo qualche foto insieme al figlio. Naturalmente ha fatto eccezione anche per lo scatto con cui Desirée ha dato l’annuncio del matrimonio. La Maldera, per l’occasione, ha pubblicato una romantica istantanea in cui bacia la sua dolce metà. Viva gli sposi.

La Maldera e la questione allattamento: sfuriata della neo mamma

Dopo esser diventata mamma Desirée non ha perso il suo piglio schietto e incisivo. Anche sui social continua infatti a mostrarsi sbarazzina e senza peli sulla lingua. Così, l’ex single di Temptation Island, nei giorni scorsi non ha mancato di rispondere a tono a chi l’ha ampiamente criticata per la scelta di non allattare il figlio Giancarlo. “Noto che mi rompete. Sì, non allatto per scelta. Non rompete il c…”, ha scritto la Maldera in una delle sue Instagram Stories. D’altra parte, in diverse occasioni, sempre a colloquio con i fan, aveva già esternato tale decisione.