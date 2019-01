Desirée Maldera furiosa dopo il parto: la scelta sull’allattamento. Poi il ricordo del padre scomparso

Desirée Maldera è da poco diventata mamma del piccolo Giancarlo, ma non ha abbandonato la sua verve combattiva, condita da un’ironia schietta, senza alcun pelo sulla lingua. Così, l’ex single di Temptation Island, oggi felice al fianco di Valerio, compagno poco avvezzo ai riflettori dello spettacolo e del gossip, sui social si è resa protagonista di una sfuriata, dopo che diversi fan l’hanno pungolata sull’argomento all’allattamento. “Noto che mi rompete. Sì, non allatto per scelta. Non rompete il c…”, ha scritto Desirée a chiare lettere poche ore fa tra le Instagram Stories. D’altra parte, in diverse occasioni, sempre a colloquio con i fan, aveva già ribadito la scelta.

L’ex single di Temptation Island è mamma: è nato il suo primo figlio Giancarlo

La Maldera è diventata mamma per la prima volta pochi giorni fa, esattamente il 2 gennaio, quando ha dato alla luce, attraverso un parto cesareo, il figlio Giancarlo. Il fidanzato dell’ex single di Tempation Island, nonché papà del bambino, si chiama Valerio e ha 33 anni. Sul suo conto si sa poco altro, visto che l’uomo è particolarmente riservato e tiene molto alla sua privacy. Unica eccezione alla regola del riserbo, è qualche fugace Instagram Stories in compagnia della fidanzata e, da quando è diventato padre, qualche foto con il neonato.

“Papà ti amo”: Aldo Maldera, il ricordo della figlia

Sempre nella giornata odierna, Desirée si è lasciata andare a un ricordo commosso di papà Aldo, noto ex calciatore di Serie A, scomparso nel 2012, all’età di 58 anni. “Ti amo papà”, ha scritto, pubblicando una foto in cui l’ex sportivo è circondato dai tifosi del Milan, squadra in cui ha militato per diversi anni. Desirée è invece diventata celebre al grande pubblico nel 2017, quando ha partecipato al programma estivo di Canale 5 Temptation Island. In quell’occasione si avvicinò a Francesco Chiofalo, il personal trainer che di recente è stato colpito da un tumore cerebrale e che sta attraversando un momento molto delicato.