Dennis Fantina ricorda Amici: “Che nostalgia, ma non lo seguo”

Dennis Fantina è stato il primo vincitore di Amici di Maria De Filippi. Anzi, l’edizione del debutto del talent show aveva un altro nome: Saranno Famosi. Era tutto molto diverso da come è oggi, ma al centro di tutto c’era come sempre il talento dei giovani allievi. Cantanti, ballerini e all’epoca anche attori. A spuntarla nella prima edizione fu proprio Dennis, che vinse in finale cimentandosi anche nel ballo e nella recitazione, non solo nel canto. Tutti dovevano saper fare tutto, o almeno provarci: questo era lo spirito di Amici un tempo, prima che gli allievi si rifiutassero di fare una prova solo perché “non è il mio stile” o “non è nelle mie corde”.

Ma torniamo a Dennis, perché stasera debutterà a Tale e Quale Show. Carlo Conti ha scelto anche lui nel cast della nuova edizione e per l’occasione Super Guida Tv ha intervistato il cantante. Vedendolo su Rai Uno potrebbe sorgere la curiosità di vedere Dennis Fantina ad Amici: le foto prima e oggi saranno ricercatissime, è certo. Lo stesso a riguardarsi ogni tanto è proprio Dennis, che non può provare un pizzico di nostalgia per quei tempi. Questo anche se oggi non segue più Amici:

“Non seguo il programma perché sono più appassionato di cinema e meno di televisione. Se riguardo quei video mi prende un po’ di nostalgia. Avevo venti kg in meno ma anche meno capelli bianchi. Fa sempre un certo effetto rivedersi da ragazzo”

Non ne fa un discorso personale, a quanto pare. Dennis Fantina non segue Amici di Maria De Filippi perché non preferisce la tv ma i film e il cinema, non per altro. Già qualche anno fa ci sono state voci di rottura tra Dennis e Maria, voci a cui lui ha replicato dicendo che non c’è stato nessun litigio. Nonostante ciò, però, Fantina non è più tornato nel talent e lui e Maria non si sentono davvero da tantissimi anni. Una cosa un po’ insolita, considerando che alcuni tornano quasi ogni anno in quella che considerano “casa”.

Sebbene non ami molto la televisione, comunque, Dennis Fantina prima di Tale e Quale Show è riapparso di recente anche ad All Together Now. E da stasera lo ritroveremo ogni venerdì sera su Rai Uno. In televisione, quindi.