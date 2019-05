Dennis Fantina torna in tv come concorrente di All Together Now

Dennis Fantina oggi: il cantante concorrente a All Together Now di Michelle Hunziker

Dennis Fantina è tornato in tv. Il vincitore della prima edizione di Amici di Maria De Filippi – che all’epoca si chiamava Saranno Famosi – si è presentato come concorrente di All Together Now, il nuovo show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker con la collaborazione di J-Ax. Dennis ha spiegato che oggi ha 41 anni, ha due figli ed è disoccupato. Nonostante le sfortune e gli insuccessi, Fantina non si è mai arreso e ha deciso di riprovarci con il nuovo format Mediaset importato dall’Inghilterra. Conquistando subito la maggior parte dei giurati del muro: l’artista ha totalizzato 91 punti con la sua esibizione di All Night Long di Lionel Richie.

All Together Now: la presenza di Dennis Fantina solleva qualche critica

Non sono mancate però le critiche: c’è chi tra i giurati non ha apprezzato la presenza di Dennis Fantina, che tanto ha già fatto nel mondo dello spettacolo (ha partecipato, tra le varie cose, pure a Notti sul ghiaccio di Milly Carlucci). Diversa la posizione di Silvia Mezzanotte, l’ex leader dei Matia Bazar e giurata di All Together Now, che ha difeso a spada tratta il concorrente. “Quando ha vinto Amici il programma non era come oggi: veniva snobbato dalle radio e dai discografici. È giusto che tu abbia un’altra occasione”, ha osservato la Mezzanotte.

Dennis Fantina dopo Amici ci aveva provato anche con The Voice

Prima di All Together Now Dennis Fantina ha provato a rilanciare la sua carriera musicale con The Voice. Nel 2015 ha partecipato alle Blind Auditions del talent show di Rai Due ma non è riuscito ad andare oltre.