Dennis Fantina, tutta la verità sui rapporti con Maria De Filippi oggi: l’intervista del cantante che trionfò a Saranno Famosi

Negli scorsi giorni c’è stato un fraintendimento tra la stampa e Dennis Fantini. Alcuni siti, estrapolando delle dichiarazioni del passato, vecchie più di dieci anni, hanno provocato un qui pro quo sui rapporti tra il cantante e Maria De Filippi. I due si conobbero nel 2002 a Saranno Famosi, il talent antenato di Amici. Nel programma trionfò proprio Fantina che restò sulla cresta dell’onda per qualche anno, finché la grande popolarità venne meno. In un’intervista del passato, Dennis fece notare che lui, a differenza di altri talenti usciti dal mondo ‘De Filippiano’, non fu più invitato negli show della moglie di Costanzo. In questi giorni, la questione è tornata d’attualità e alcune testate hanno calcato un po’ troppo la mano sulle dichiarazioni, tra l’altro datate, dell’artista, che oggi fa chiarezza sulla vicenda, grazie a un’intervista rilasciata a City Sport.

Dennis: “Non porto rancore verso nessuno”

“Qualche giorno fa – dichiara Dennis – ho letto una mia intervista che riportava parole di almeno una decina di anni fa in cui dal titolo si lasciava intendere che mi fossi lamentato di Maria De Filippi per essere disoccupato e del fatto che non mi avesse chiamato alla Sfida dei talenti (andata in onda nel 2009 in cui si sono esibiti alcuni dei vincitori delle edizioni di Amici, ndr)”. Il cantante, quindi, spiega: “Chi è andato oltre il titolo avrà capito che non porto rancore verso nessuno, anche se il dispiacere per non essere stato chiamato rimane.” A questo punto si passa al capitolo ‘rapporti con Maria De Filippi’.

“Maria non la sento dal 2005 ma non ho davvero nulla contro di lei”

“Maria non la sento dal 2005 ma non ho davvero nulla contro di lei”, fa sapere Fantina, “So inoltre che non è una persona superficiale e avrà sicuramente capito che la situazione che può essersi creata è legata puramente a qualche titolo fuorviante, di molti ma molti anni fa.”