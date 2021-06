Nuovi risvolti sul caso Denise Pipitone. Maria Angioni è indagata per false dichiarazioni al pubblico ministero dalla Procura di Marsala. L’ex pm, che ha indagato in passato sulla scomparsa della bambina avvenuta il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo, è stata interrogata in questi giorni. La donna, ora giudice del lavoro a Sassari, ha ricevuto un invito a comparire e l’informazione di garanzia.

Maria Angioni ha parlato di recente in tv di tentativi di depistaggio, connivenze e falle gravissime nell’inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone. Inchiesta che lei stessa ha condotto in prima persona 17 anni fa. A seguito delle sue affermazioni, nelle scorse settimane è stata sentita come testimone dai magistrati della Procura di Marsala ai quali, durante sommarie informazioni, ha confermato le accuse lanciate in tv.

Ma le circostanze riferite dall’ex pm, diventate oggetto di indagini dei colleghi marsalesi, non hanno trovato riscontro. Da qui la incriminazione per false dichiarazioni a pm.

Denise Pipitone, le rivelazioni dell’ex pm Maria Angioni

A Storie Italiane di Eleonora Daniele Maria Angioni ha assicurato di aver individuato Denise Pipitone. L’ex pm ha parlato di una ragazza ventenne, inserita in un buon contesto internazionale, con un marito e un figlio, che non sa minimamente di essere stata rapita da bambina. Affermazioni scioccanti per tutti, in primis per Piera Maggio, che ha invitato tutti alla prudenza e alla moderazione.

La madre di Denise Pipitone ha invitato giornalisti, conduttori televisivi e opinionisti a non giocare agli pseudo detective ma di supportare il lavoro che sta portando avanti chi di dovere. Piera Maggio ha addirittura diffidato Quarto Grado, la trasmissione di Gianluigi Nuzzi in onda ogni venerdì sera su Rete 4.

Le ultime dichiarazioni di Piera Maggio

Le gravi affermazioni dell’ospite Carmelo Abbate hanno turbato parecchio Piera Maggio, che si è detta schifata dal teatrino televisivo andato in onda. Il giornalista si è infatti schierato dalla parte di Anna Corona e Jessica Pulizzi, puntando il dito contro la relazione segreta tra Piera e Pietro Pulizzi, padre biologico di Denise Pipitone.

In un’intervista a Mattino 5 Piera Maggio non ha nascosto le lacrime. Tra le tante cose ha parlato anche dell’altro figlio, il primogenito Kevin avuto dal marito Toni Pipitone.