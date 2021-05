Denise Pipitone in Ecuador? “Stesso nome e stessa età”. I punti oscuri

By

La ragazza sudamericana segnalata si chiamerebbe come la figlia di Piera Maggio. Anche l’età corrisponderebbe. Nuove rivelazioni

Continuano le ricerche su Denise Pipitone. Una nuova segnalazione è arrivata a Piera Maggio e all’avvocato Giacomo Frazzitta su una ragazza che vive in Ecuador. La giovane in questione sarebbe molto somigliante alla piccola bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004 e si chiamerebbe proprio Denise, oltre ad avere la stessa età. A farlo sapere è Fanpage. Alla signora Maggio e al suo legale sarebbero arrivate diverse foto della ragazza sudamericana della quale si conosce, ad oggi, davvero poco. Al momento sembra che la segnalazione non sia stata inoltrata alla Procura della Repubblica di Marsala che ha aperto un nuovo fascicolo e scritto nel registro degli indagati Anna Corona e Beppe Della Chiave.

A darne notizia è stato Gianluigi Nuzzi, il conduttore di Quarto Grado, ma ciò non risulta all’avvocato della Corona. Secondo il racconto di Battista della Chiave, Denise dopo essere stata rapita sarebbe stata portata verso un molo, avvolta in una coperta e caricata su una barca. Ha parlato anche di un cavalcavia e della piccola che quando era con lui piangeva in braccio al nipote Beppe.

Tramite una lettera, un anonimo ha parlato di un incidente e di aver visto la figlia di Piera Maggio a bordo di un’auto con tre persone verso una destinazione ignota. Secondo quanto riferito dal teste, la vettura sarebbe andata a sbattere contro un muretto e poi sparita nel nulla.

Maria Angione, ex pm di Marsala, che aveva ipotizzato che il rapimento di Denise fosse stato coperto da alcune sentinelle informate sui fatti. Nei giorni scorsi è stata ritrovata una macchina bruciata e nascosta. È quella usata per portare via la bambina?

Denise Pipitone, nuova intercettazione Anna Corona e Jessica Pulizzi: il contenuto

Intanto spunta una nuova intercettazione telefonica su Anna Corona e Jessica Pulizzi. Questa è stata fatta sentire in esclusiva a Mattino Cinque durante la puntata di mercoledì 26 maggio 2021. Federica Panicucci ha sostenuto come madre e figlia ripetessero dei punti fissi su quanto poi poter dire una volta interrogati. In effetti sembrerebbe proprio così.

A Chi l’ha Visto Federica Sciarelli, la quale sarebbe infastidita dall’intrusione di colleghi e programmi tv nei casi che tratta nelle sue trasmissioni, tornerà ad occuparsene con documenti davvero inediti.