Quarto Grado, Denise Pipitone: indagati Anna Corona e Della Chiave

Colpo di scena nel caso Denise Pipitone. Anna Corona e Giuseppe Della Chiave sono indagati dalla Procura della Repubblica di Marsala. A dichiararlo è stato Gianluigi Nuzzi durante la puntata di Quarto Grado di venerdì 21 maggio 2021. Secondo la versione del giornalista, la Procura vuole fare analizzare delle intercettazioni ambientali. Una è quella avvenuta nel commissariato di Mazara del Vallo, l’altra catturata da una cimice sotto lo scooter di Jessica Pulizzi. Anna Corona e Giuseppe Della Chiave sono due personaggi chiave nella vicenda della bambina scomparsa nel 2004. Anna è l’ex moglie di Pietro Pulizzi, padre di Denise. Giuseppe Della Chiave, invece, è il nipote di Battista Della Chiave che raccontò di aver visto la bambina in braccio al nipote. Nuzzi a Quarto Grado ha dichiarato quanto segue:

“Si indaga per sequestro di persona. Al momento sono indagati Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, ma ci potrebbero essere nuovi indagati”

A Chi l’ha Visto l’ex pm di Marsala Alberto Di Pisa aveva dichiarato che Anna Corona e la figlia Jessica Pulizzi sarebbero due donne capaci di tutto, terribili. Nel periodo della scomparsa della bimba, Di Pisa era a capo delle indagini come ha raccontato in diverse occasioni in televisione, ripercorrendone i passaggi condotti nelle settimane successive alla sparizione. Ha sempre sostenuto che la vicenda nasce in ambito familiare. Secondo la sua versione, Jessica riteneva Denise Pipitone la causa della distruzione della sua famiglia e sarebbe stata prelevata per poi darla ad altre persone che a loro volta l’hanno affidata ai rom.

Tanti i dubbi e molte le ombre sulla scomparsa della figlia di Piera Maggio. Chi sono le ultime persone che hanno incrociato la bambina? Tra i colpi di scena vi è anche il ritrovamento di una macchina bruciata che potrebbe essere quella usata per rapire la piccola Pipitone.

Proprio ai microfoni di Quarto Grado Anna Corona, qualche settimana fa, aveva dichiarato che lei e la sua famiglia sono persone pulite per quanto riguarda questa situazione e questo è stato dimostrato durante i processi. Inoltre aveva dichiarato che stavano subendo l’ennesimo processo mediatico subendo anche diverse minacce.