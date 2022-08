Demet Özdemir ha sposato Oguzhan Koc! Il matrimonio tanto atteso dai fan dell’attrice, e non solo, finalmente arrivato. Le nozze erano in programma nei giorni scorsi, ma a causa dei violenti temporali in Turchia è stato rimandato. Demet avrebbe dovuto dire sì al suo Oguzham lo scorso 25 agosto, salvo poi rinviare tutto per le condizioni atmosferiche che non avrebbero permesso di festeggiare come avrebbero voluto. Così dopo aver celebrato la tradizionale Notte dell’Hennè, Demet Özdemir si è sposata domenica 28 agosto.

I due fanno coppia da un po’ di tempo ma sono usciti allo scoperto soltanto un anno fa. Prima che si sapesse di Oguzhan, inoltre, ci sono state non poche voci di gossip che hanno parlato di un possibile flirt tra Demet Özdemir e Can Yaman. Hanno lavorato insieme nella soap opera Daydreamer – Le ali del sogno e anche di recente si è parlato di un possibile riavvicinamento. Niente di tutto ciò però pare sia vero, anzi l’attrice ha occhi solo per il suo neo marito.

Come riportato da Fanpage, al matrimonio di Demet Özdemir erano presenti diversi colleghi della soap opera tranne uno: Can Yaman era assente. Il motivo dietro questa decisione, o scelta, di non partecipare al grande giorno della collega non è conosciuto in modo ufficiale. Tuttavia la spiegazione potrebbe non nascondere particolari retroscena: a impedirgli di partecipare potrebbero essere stati impegni di lavoro. Yaman è atteso anche a Venezia nei prossimi giorni, insieme a Francesca Chillemi per presentare la fiction Viola come il mare.

Tornando alla coppia, Demet Özdemir e Oguzhan Koc si sono sposati in Turchia dopo aver celebrato il loro amore in altre nazioni. Le prime nozze sono avvenute in Germania, poi hanno rinnovato le promesse in Italia e quindi si sono detti sì nella loro terra. La location del matrimonio è la stessa in cui Koc aveva chiesto a Demet di sposarlo. Hanno scelto un resort di lusso a Istanbul, precisamente nel quartiere Seriyer, con una stupenda vista sullo Stretto del Bosforo. Un’ultima chicca: la sposa ha cambiato tre abiti nel corso della cerimonia.