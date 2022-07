Can Yaman “sbruffone” nel trailer di Viola come il mare: il video

È finalmente disponibile online la prima clip ufficiale di Viola come il mare, l’attesissima nuova fiction Rai che vedrà Can Yaman recitare al fianco della ex Miss Italia Francesca Chillemi. Si tratterà, questa, della primissima serie che vedrà l’amato attore turco lavorare integralmente in italiano, dopo lo straordinario successo delle telenovelas turche DayDreamer – Le Ali del Sogno e Bitter Sweet, con le quali è diventato una star nel nostro paese.

Nelle prime immagini condivise da Can sul suo profilo (il trailer era in realtà già disponibile da ieri, caricato sui profili di Francesca Chillemi) vediamo l’attore fare la figura dello “sbruffone” nei confronti della protagonista della serie, Viola Vitale, sulla quale avrà evidentemente un grosso ascendente (“Hai paura di non resistere al mio fascino? Fai bene ad aver paura!” dice il suo personaggio). La storia raccontata nella fiction è quella di una giornalista che decide di lasciare la capitale francese Parigi per tornare nella amata Palermo, la sua città natale. Proprio qui in Sicilia la donna conoscerà Francesco Demir (interpretato per l’appunto da Can Yaman), un ispettore di polizia con cui inizierà a collaborare. Insieme, i due proveranno a risolvere una serie di spinosi casi di cronaca nera locale. Cliccando qui potete recuperare il trailer della serie.

Can Yaman: cosa è successo nel dietro le quinte di Viola come il mare

Nel suo post, pubblicato pochissime ore fa, l’attore turco ha colto l’occasione per rivelare qualche dettaglio in più sulle riprese della serie. Portare a compimento l’opera per il regista, Francesco Vicario, non deve infatti essere stata una passeggiata. Come qualunque altra produzione televisiva recente. anche Viola come il mare ha dovuto affrontare gli imprevisti causati dall’emergenza sanitaria che hanno più volte interrotto le riprese. Ecco le parole di Can Yaman in proposito.

“E’ stato un lungo percorso ricco di emozioni e sacrifici; risate e malumori; impegno e soddisfazioni; vento, pioggia, freddo, caldo e anche il Covid è venuto a farci visita purtroppo! Ma ce l’abbiamo fatta e finalmente siamo arrivati a questo primo meraviglioso traguardo… La messa in onda della mia prima serie girata interamente in italiano si avvicina. Sono orgoglioso di aver lavorato con questo splendido gruppo, composto da professionisti, fantastici attori e tanti amici. Spero che il bellissimo feeling nato tra tutti noi “spacchi” lo schermo con la stessa forza con cui ci ha legato! Allora forza “Viola Come il Mare”, dimostra a tutti quanta emozione proviamo e quanto amore abbiamo dedicato a questa serie.“

Viola come il mare con Can Yaman e Francesca Chillemi: tutte le curiosità sulla fiction

Il prodotto non è del tutto originale, ma è ispirato ad un romanzo, Conosci l’estate? scritto da Simona Tanzini ed edito da Sellerio Editore. Nel cast della fiction ci saranno oltre a Yaman e Chillemi anche Simona Cavallari, Mario Scerbo, Chiara Tron, Ruben La Malfa, Giovanni Nasta, Daniele Virzì, Romano Reggiani, Alessia D’Anna, Davide Dolores e Kyshan Wilson.

Come anticipato dall’attore turco, la messa in onda dello show in Rai è prevista per questo settembre, anche se avrebbe già dovuto essere trasmessa in primavera inoltrata. Non c’è almeno per il momento una data di uscita precisa prevista.