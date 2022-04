Emigratis e Viola Come il Mare slittano, Bonolis di sera: novità di Canale 5

Mediaset ha modificato il palinsesto della primavera 2022 di Canale 5 e alcuni appuntamenti sono saltati. Anzi, sono rinviati. Viola Come il Mare era una delle fiction più attese su Canale 5, anche per merito dei suoi protagonisti: Francesca Chillemi e Can Yaman. Durante le riprese ci sono stati anche dei gossip che, volente o nolente, hanno acceso altri riflettori su questa nuova serie tv. Era stata annunciata per questa primavera insieme a Fosca Innocenti, invece non ci sarà. Viola Come il Mare è stata rinviata al prossimo autunno, stando alle ultime novità di Canale 5.

Oltre alla fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi c’era un altro appuntamento molto atteso di questa primavera di Canale 5. Il ritorno di Emigratis di Pio e Amedeo è slittato. La coppia di comici era stata anche promossa con il programma in cui girano il mondo a caccia di Vip, passando da Italia 1 a Canale 5. Questa promozione però dovrà attendere, anche Emigratis è stato rimandato al prossimo autunno. In un primo momento invece era stato annunciato per maggio 2022.

Per gli amanti delle fiction e delle serie tv ci sono degli appuntamenti da non perdere. Domenica 17 aprile andrà in onda Gli Eredi della Terra, la nuova serie che è il sequel de La Cattedrale del Mare. Tra fine aprile e gli inizi di maggio andrà in onda una miniserie, ovvero Un’altra Verità. La prima serata scelta per la versione italiana del giallo francese J’ai menti andrà in onda il 27 aprile, 4 e 10 maggio.

Poi ancora ci sarà la fiction Giustizia per Tutti da mercoledì 18 maggio, con Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Venerdì 20 maggio invece è il giorno scelto per il ritorno di New Amsterdam con la nuova stagione. Le novità della primavera di Canale 5 non sono ancora finite. Dopo la sospensione di qualche settimana fa, Paolo Bonolis tornerà con Avanti un altro Pure di sera. Quando? A partire da domenica 8 maggio. Come già noto, inoltre, non ci sarà più Verissimo la domenica, o meglio non saranno interviste inedite ma “il meglio di”. Confermato invece l’appuntamento del sabato.