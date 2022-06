Can Yaman, addio Demet Ozdemir: la decisione dell’attrice sul matrimonio

Nessun ritorno di fiamma tra Can Yaman e Demet Ozdemir. Negli scorsi giorni alcuni siti turchi avevano avanzato l’ipotesi di un passo indietro della bella attrice, felicemente impegnata da un anno con il cantante Oğuzhan Koç. Qualcuno aveva sussurrato della possibilità da parte di Demet di cancellare le nozze con il fidanzato per tornare tra le braccia del collega. Ebbene, niente di più falso…

In questi giorni Demet Ozdemir è stata protagonista della proposta di matrimonio tradizionale, una delle usanze più sentite in Turchia. Nel corso della cerimonia di fidanzamento, che avviene alla presenza di parenti e amici stretti, si donano ai futuri sposi due anelli legati alle estremità di un nastro. Ciascuno dei due fidanzati si mette un anello al dito, poi l’anziano della famiglia taglia il nastro rosso “kurdela”.

In questo modo Koç ha ufficialmente chiesto la mano della star di Daydreamer-Le ali del sogno. Richiesta avanzata alla madre di Demet, che ha dato la sua benedizione alla coppia. Da parte sua, e come da prassi, Ozdemir ha offerto al suo futuro marito un caffè turco preparato con le sue mani.

Per l’evento l’attrice classe 1992 ha sfoggiato ben tre abiti diversi. Prima un vestito elegante e sobrio color bianco, con maniche lunghe e apertura sul retro. Successivamente un un abito rosa smanicato, con strascico. Per i festeggiamenti finali Demet è tornata in bianco, con un modello più corto e sbarazzino.

Al momento la coppia non ha ancora svelato la data ufficiale del matrimonio ma stando a quanto si legge sulla stampa locale il grande evento sarebbe stato fissato alla fine dell’estate. I festeggiamenti dovrebbero durare addirittura un intero weekend. Ovviamente tra gli invitati non ci sarà Can Yaman, che secondo i beninformati non avrebbe mantenuto alcun rapporto con Demet Ozdemir.

Ancora da valutare la possibilità di vedere di nuovo i due attori insieme sul set: pare che Demet Ozdemir sia in lizza per partecipare sia a Sandokan, remake della celebre serie tv anni Settanta, sia a El Turco, nuova serie di Disney +. Entrambi i progetti vedono protagonista proprio l’affascinante Can Yaman.