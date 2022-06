Demet Ozdemir come Can Yaman: “Protagonista in una fiction Mediaset”

Demet Ozdemir potrebbe presto tornare in Italia. Dopo il grande successo ottenuto con la soap opera Daydreamer-Le ali del sogno e un’intervista a Verissimo dell’attrice turca si sono perse un po’ le tracce. Almeno nel Belpaese, dove però l’interprete trentenne potrebbe riapparire nei prossimi mesi…

Stando ad un’indiscrezione riportata dal settimanale Vero Tv pare che Demet Ozdemir abbia deciso di seguire le orme del collega (e forse ex fidanzato) Can Yaman. Sembra che la giovane sia in lizza per un ruolo in una fiction in fase di preparazione per Mediaset.

Lo stesso percorso, insomma, intrapreso da Can qualche anno fa: l’attore turco è diventato una star a casa nostra ed è stato ingaggiato prima per il remake di Sandokan, che verrà girato a breve, e poi per la nuova serie di Canale 5 Viola come il mare accanto a Francesca Chillemi.

Al momento non si hanno informazioni in più: la notizia non è stata né confermata né smentita dalla diretta interessata, che starebbe studiando l’italiano in questo periodo per prepararsi meglio al ruolo. Tra l’altro Demet Ozdemir potrebbe pure recitare in Sandokan, nella parte di Marianna, accanto a Can Yaman.

La bella turca deve vedersela però con delle avversarie piuttosto agguerrite: per la stessa parte si starebbero infatti valutando pure le candidature di Alessandra Mastronardi, Sarah Felberbaum, Miriam Leone, Matilde Gioli, Blanca Suarez, Nathalie Rapti Gomez.

In attesa di saperne di più Demet Ozdemir è sbarcata su Netflix, protagonista del film Tattiche d’amore che ha avuto un discreto successo. È entrata inoltre nel cast di una nuova serie tv per Disney + che verrà presto girata in Turchia.

Demet Ozdemir si sposa in Turchia

Dal punto di vista professionale e privato procede tutto a gonfie vele per Demet Ozdemir. Archiviata la tanto discussa liaison con Can Yaman l’attrice classe 1992 ha trovato il grande amore in Oğuzhan Koç, cantante molto noto in Turchia. La coppia è uscita allo scoperto nel febbraio 2021: nonostante sia passato poco tempo dal primo incontro Demet e Oğuzhan convoleranno a nozze nell’agosto 2022.