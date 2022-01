Can Yaman è Sandokan, si cerca Marianna: le 5 attrici in lizza per il ruolo

By

Partiranno in estate le riprese della nuova fiction prodotta da Lux Vide

Can Yaman è pronto finalmente a indossare i panni di Sandokan. L’attore turco è stato scelto dalla Lux Vide come erede di Kabir Bedi, diventato popolare proprio grazie al telefilm degli anni Settanta ispirato al romanzo di Emilio Salgari. Le riprese della nuova serie tv, che andrà in onda su Rai Uno, partiranno il prossimo giugno e si terranno tra l’Italia, le Filippine e la Thailandia.

Stando a quanto riporta il settimanale Nuovo Tv i produttori stanno cercando un’isola da affittare: un modo per stare alla larga dal Covid-19 e da occhi indiscreti. Can Yaman sarà affiancato da Luca Argentero e Raoul Bova: il primo interpreterà il braccio destro di Sandokan, Yanez, mentre è ancora ignoto il ruolo del secondo. Chi sarà invece Marianna?

La Lux Vide, la società di produzione a capo del progetto, non ha ancora deciso. In lizza, secondo quanto scrive il magazine diretto da Riccardo Signoretti, ci sono cinque attrici: Sarah Felberbaum, Miriam Leone, Matilde Gioli, Blanca Suarez, Nathalie Rapti Gomez.

Le prime tre sono molto note in Italia: la Felberbaum è un’attrice famosa nonché moglie dell’ex calciatore Daniele De Rossi; la Leone è diventata un’interprete affermata dopo la vittoria a Miss Italia e infine la Gioli, diventata popolare grazie a Doc-Nelle tue mani.

Blanca Suarez è invece un’attrice e modella di Madrid molto nota in Spagna: ha lavorato in Italia nel 2014, nella miniserie La bella e la bestia accanto ad Alessandro Preziosi. Al contrario Nathalie Rapti Gomez è colombiana ma vive da tempo a Roma.

Ha partecipato a diverse serie tv: L’ispettore Coliandro, Sangue caldo, Baciamo le mani, I segreti di Borgo Larici, Diavoli. Tante apparizioni anche al cinema, in ruoli prettamente secondari. Inutile sottolineare che Sandokan potrebbe essere la grande occasione per la Gomez.

Tutte le cinque attrici in lizza per Sandokan hanno un tratto in comune: gli occhi chiari. Del resto la descrizione letteraria di Marianna è ben chiara:

“Una fanciulla snella ed elegante, dalle forme superbamente modellate, dalla pelle rosea e fresca, con due occhi azzurri come l’acqua del mare e la capigliatura bionda”

Tramontate quindi le ipotesi di vedere accanto a Can Yaman l’ex fiamma Demet Ozdemir e Alessandra Mastronardi. Entrambe hanno occhi e capelli scuri, decisamente lontani dai canoni della Marianna di Sandokan.