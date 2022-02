Delia Duran, la rivelazione dell’ex marito Marco: “Sono preoccupato per lei”

Marco Nerozzi, l’ex marito di Delia Duran, è tornato a parlare con la stampa. L’uomo – imprenditore 55enne – ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più Tv nella quale si è detto preoccupato per la modella e influencer venezuelana. A Nerozzi non sono andati giù gli ultimi comportamenti di Alex Belli al Grande Fratello Vip.

“Sono molto preoccupato per la mia ex moglie. Credo che la presenza di Alex Belli non le faccia bene. Lui l’ha umiliata pubblicamente. Delia subisce e non riesce a staccarsi da lei che la manipola a suo piacimento. Delia vicino a lui si fa solo del male”

Secondo Marco Nerozzi il suo matrimonio con Delia Duran sarebbe finito proprio a causa di Alex Belli. La gieffina qualche tempo fa desiderava diventare un’influencer e ha così contattato l’ex star di Centovetrine. Dopo un incontro a Milano ha lasciato l’appartamento che condivideva con il marito a Milano.

L’ex marito di Delia Duran contro Alex Belli

Per Nerozzi Belli è “un uomo falso” che avrebbe messo zizzania nel suo rapporto con Delia. I due sono stati sposati per otto anni e il loro divorzio non è ancora effettivo: non sono stati definiti gli ultimi dettagli degli accordi economici.

Una volta intrapresa la relazione con Alex Delia ha accusato l’ex marito di maltrattamenti e secondo Marco la storia sarebbe stata inventata da Belli per creare interesse e gossip sulla loro liaison. Nerozzi ha preferito dimenticare quella faccenda, rimarcando che la Duran è una ragazza fragile, inserita in un gioco pericoloso.

“Quell’Alex pensa solo a se stesso, a fare parlare di sé. Non credo che tenga davvero a Delia, che è soltanto vittima in questa storia”

Marco Nerozzi ci ha tenuto a precisare che anche lui e Delia avevano un legame libero ma si sono sempre rispettati. I due erano uniti da amore e fiducia. L’imprenditore ha sottolineato che non ha mai messo in piazza la sua quotidianità a differenza di Alex Belli.

Per Nerozzi Delia è confusa e avrebbe bisogno di un percorso terapeutico per riuscire a staccarsi definitivamente da Alex Belli. “Sto male nel vederla così, in balia di un uomo che pensa solo a se stesso”, ha ribadito Marco. Come reagirà la Duran a queste dichiarazioni?

L’ex marito di Delia Duran è stato condannato

Qualche mese fa Marco Nerozzi è stato condannato per riciclaggio. Al contrario Delia Duran è stata assolta. I due ex coniugi sono stati processati al Tribunale Unico di San Marino per il riciclaggio di due milioni di euro. In primo grado, il giudice Simon Luca Morsiani ha ritenuto non colpevole la donna, mentre a Nerozzi, che con lei ha condiviso una relazione lunga otto anni, ha inflitto una pena salata: quattro anni e due mesi.

La sentenza è arrivata lo scorso martedì 21 dicembre. Le accuse risalgono al 2017 e riguardano una questione di denaro, ben 2 milioni di euro, considerati provento del reato di sfruttamento di prostituzione. I soldi sarebbero poi stati trasferiti tramite bonifici, giroconti, contanti e assegni bancari, in un istituto di credito di San Marino.