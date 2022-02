Delia Duran chic al GF Vip: vestiti lunghi ed eleganti, marca e prezzo

Delia Duran è entrata nel loft di Cinecittà all’inizio di gennaio 2022, poco dopo l’uscita di suo “marito” Alex Belli. La modella venezuelana ha avuto così l’opportunità di farsi conoscere, generando da subito scompiglio all’interno della Casa. I telespettatori del GF Vip non hanno potuto fare a meno di notare le sue scelte di stile. In particolare un tipo di abito che ha indossato sembra essere diventato un vero e proprio tratto distintivo della modella venezuelana, che lo ha sfoggiato più volte durante le puntate del reality show in diverse colorazioni e diversi particolari.

Delia Duran ha sempre avuto grande cura della propria immagine fin dalla sua prima apparizione come ospite al GF Vip. Durante la puntata del reality di ieri, 21 febbraio 2022, la 33enne si è fatta notare grazie a un meraviglioso vestito lungo di colore azzurro chiaro. Si tratta di un abito da cerimonia firmato da Romeo Gigli, brand napoletano. L’azienda nel passato ha collaborato con personaggi dello spettacolo come Elisabetta Gregoraci, Aida Yespica, Manuela Arcuri e Elettra Lamborghini. Quest’ultima ha scelto proprio Romeo Gigli per confezionare i vestiti delle damigelle che hanno presenziato al suo matrimonio con Afrojack, celebrato nel settembre 2020.

Ma torniamo all’elegante outfit indossato ieri dalla Duran. Si tratta di un long dress in stile Impero con scollo a V arrotondato sul seno lungo fino ai piedi, quasi a dare un morbido effetto “sirena”. Il vestito è stato sponsorizzato sul profilo Instagram ufficiale di Romeo Gigli, anche se sul sito non è ancora presente e pertanto non acquistabile. Tuttavia, per chi volesse già imitare lo stile della modella, è possibile trovare l’abito su siti di rivenditori esterni, come Maricla della Valle. Qui il vestito, denominato “abito plissé”, è disponibile al prezzo di 199 euro. Basta guardare gli altri vestiti dello stilista per capire che in ogni caso il costo si dovrebbe aggirare intorno ai 200/300 euro. Insomma, non si tratta di una spesa “leggera” ma neanche qualcosa di completamente fuori dalla portata, soprattutto se lo si sceglie per un’occasione importante che capita una volta sola nella vita.

Non è la prima volta che la Duran sceglie il brand Romeo Gigli. Anzi, la “moglie” di Alex Belli ha sfoggiato altri due vestiti molto simili a quello di ieri in passato. Nella puntata del GF Vip del 17 febbraio 2022 la venezuelana si è mostrata al pubblico con addosso un outfit simile, stavolta di color oro. Qualche giorno prima, il 14 febbraio, la modella ha optato per un vestito dello stesso tipo e firmato dallo stesso brand ma in raso e di colore blu elettrico. Senza dubbio si tratta di abiti che non fanno altro che valorizzare il fisico della 33enne. Non ci resta che vedere se le sue prossime scelte di saranno dello stesso tipo o se la Duran ci stupirà con look inediti.