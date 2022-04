Delia Duran attacca Aida Yespica: “Tutto falso!”

La “moglie” di Alex Belli non ha apprezzato le recenti dichiarazioni della collega e amica in un’intervista rilasciata al settimanale Mio

Botta e risposta tra Delia Duran e Aida Yespica. Piccolo recap: tutto è iniziato nella Casa del Grande Fratello Vip, quando la “moglie” di Alex Belli ha ammesso di aver avuto una relazione con una donna tirando fuori il nome della collega e amica. Dichiarazioni che non sono proprio piaciute alla Yespica che prima ha smentito tutto alla stampa e ha poi rimproverato privatamente Delia.

Al settimanale Mio Aida Yespica ha infatti ammesso:

“È un’amica che conosco da anni, non so perché ha detto quella sciocchezza. L’ho chiamata e le ho detto: “Ma sei impazzita?”. Lei mi ha risposto: “Ma sì, dai, si fa un po’ di gossip!”. Ma le ho detto che non si fa così, io sono una madre. Le ho chiesto di tenermi fuori”

La risposta di Delia Duran

Affermazione che ha fatto il giro del web e che ha spinto Delia Duran a intervenire, attaccando pubblicamente Aida Yespica. Attraverso le sue storie Instagram l’ex gieffina ha precisato:

“Ci tengo a smentire quanto riportato, giusto per onor di verità! In primis non ho mai parlato di relazione con Aida, che è un’amica, ma ho parlato semplicemente di tipologia di donna che mi potrebbe piacere”

L’influencer venezuelana ha precisato di aver confidato a Miriana Trevisan di aver avuto un’esperienza con una donna simile fisicamente ad Aida Yespica. Quest’ultima non ha contro replicato, al momento, alle parole di Delia Duran.

Cosa fa oggi Aida Yespica

Come Delia Duran pure Aida Yespica ha preso parte al Grande Fratello Vip. La modella venezuelana è stata una delle protagoniste della terza edizione del reality show, andata in onda nel 2017 e vinta da Daniele Bossari. Aida è arrivata fino in finale e ha fatto chiacchierare per via di un presunto flirt con Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen. Un interesse che la Yespica ha prontamente respinto visto che all’epoca era felicemente fidanzata con l’imprenditore napoletano Geppy Lama.

Oggi invece la 39enne è legata a Mirko Maschio, capo di una multinazionale. Per amore la soubrette ha lasciato Milano e si è trasferita a Padova, città natale del compagno. La sud americana spera che Mirko sia l’uomo giusto della sua vita: in passato Aida ha sofferto molto per amore a causa di diverse relazioni sbagliate.

In attesa di rivedere il figlio Aron, che vive in America con il padre Matteo Ferrari, Aida Yespica ha inciso un brano musicale e presto tornerà in televisione con nuovi progetti al momento top secret.

Cosa fa oggi Delia Duran

Dopo la fortunata esperienza al GF Vip Delia Duran è diventata molto popolare in Italia. A settembre dovrebbe prendere parte a nuovi progetti televisivi. Per ora si gode la sua relazione con Alex Belli e il lavoro da influencer.