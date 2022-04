Aida Yespica mamma disperata: “Perché mio figlio non può venire in Italia”

Non c’è pace per Aida Yespica: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è costretta a restare lontana dal figlio Aron. Da tempo la soubrette venezuelana non vede il suo unico erede, avuto tredici anni fa dall’ex compagno Matteo Ferrari. Il ragazzino vive a Miami con il padre e deve accontentarsi di vedere la madre solo grazie alla tecnologia. Il motivo è presto detto: la soubrette venezuelana ha dei problemi con il visto e non riesce dunque a volare negli Stati Uniti. Ma perché Aron non può raggiungere Aida in Italia?

La Yespica ha spiegato la situazione nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Nuovo:

“Non può perché non è vaccinato e se viene in Italia poi non può più rientrare in America. Aron va a scuola lì”

Insomma, una situazione ingarbugliata e tutt’altro che facile, che fa soffrire molto la 39enne. Aida Yespica cerca però di resistere: è sicura che a breve tutto andrà per il meglio e potrà riabbracciare il suo grande amore. I due sono in contatto quotidianamente con telefonate e videochiamate.

Aida ha confidato che Aron assomiglia molto al padre sia nei lineamenti sia a livello caratteriale. È generoso, ordinatissimo e molto educato. La Yespica ha inoltre fatto sapere che il rapporto con l’ex calciatore è migliorato molto nell’ultimo periodo.

Dopo le dispute legali i due sono riusciti a trovare un punto di incontro per il bene del figlio in comune. Aida considera Matteo un bravissimo padre anche se le manca molto fare la mamma nella vita di tutti i giorni.

Perché il figlio di Aida Yespica vive con il padre

Aron ha vissuto in Italia fino all’età di sette anni per poi trasferirsi in America. Aida Yespica ha deciso di affidarlo all’ex Matteo Ferrari dopo alcuni problemi economici che hanno stravolto la sua vita. Nello specifico la modella è stata vittima di una truffa che l’ha praticamente lasciata senza un soldo. In Florida Aron vive con il padre e la compagna di Ferrari, che a sua volta è madre di due figli nati da un precedente rapporto.

Aida Yespica oggi è fidanzata

Alla rivista edita da Cairo Editore Aida Yespica ha smentito i recenti gossip che la volevano di nuovo single. La love story con l’imprenditore Mirco Maschio procede a gonfie vele. Per amore dell’uomo Aida ha lasciato Milano e si è trasferita a Padova, la città dove vive Maschio che è a capo di una multinazionale.