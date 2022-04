Delia Duran e quella bugia al GF Vip: l’amica Aida Yespica svela tutto!

All’ultima edizione del Grande Fratello Vip Delia Duran ha fatto parlare parecchio per via del triangolo amoroso che ha instaurato con Alex Belli e Soleil Sorge ma pure per delle rivelazioni su Aida Yespica. La gieffina ha lasciato intendere che abbia avuto una love story con l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Una relazione del tutto inventata, come precisato dall’ex fidanzata di Francesco Facchinetti in un’intervista rilasciata al settimanale Mio.

La confessione di Aida Yespica

Aida Yespica ha assicurato a Mio che quella di Delia Duran al GF Vip è stata una bugia bella e buona:

“È un’amica che conosco da anni, non so perché ha detto quella sciocchezza. L’ho chiamata e le ho detto: “Ma sei impazzita?”. Lei mi ha risposto: “Ma sì, dai, si fa un po’ di gossip!”. Ma le ho detto che non si fa così, io sono una madre. Le ho chiesto di tenermi fuori”

Dunque, stando alla confessione di Aida Delia avrebbe mentito nella Casa più spiata d’Italia pur di far parlare di sé e della sua vita sentimentale. La Yespica ha inoltre aggiunto che l’ex protagonista di Temptation Island Vip e Alex Belli si amano moltissimo, che hanno un ottimo feeling, ma negli ultimi mesi si sono lasciati trasportare dal gossip e dalle telecamere.

Cosa fa oggi Aida Yespica

Come Delia Duran pure Aida Yespica ha preso parte al Grande Fratello Vip. La modella venezuelana è stata una delle protagoniste della terza edizione del reality show, andata in onda nel 2017 e vinta da Daniele Bossari. Aida è arrivata fino in finale e ha fatto chiacchierare per via di un presunto flirt con Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen. Un interesse che la Yespica ha prontamente respinto visto che all’epoca era felicemente fidanzata con l’imprenditore napoletano Geppy Lama.

Oggi invece la 39enne è legata a Mirko Maschio, capo di una multinazionale. Per amore la soubrette ha lasciato Milano e si è trasferita a Padova, città natale del compagno. La sud americana spera che Mirko sia l’uomo giusto della sua vita: in passato Aida ha sofferto molto per amore a causa di diverse relazioni sbagliate.

In attesa di rivedere il figlio Aron, che vive in America con il padre Matteo Ferrari, Aida Yespica ha inciso un brano musicale e presto tornerà in televisione con nuovi progetti al momento top secret.