Deddy e Rosa si sono lasciati dopo Amici? Lui “devastato” a Verissimo

Deddy e Rosa si sono lasciati dopo Amici? La finale della 20esima edizione è andata in onda sabato scorso, ma i due non hanno ancora parlato della loro storia d’amore. Non si sono ancora mostrati insieme sui social, ma ciò non vuol dire che non si siano già visti. Così come è probabile che non si siano ancora incontrati perché Deddy dopo Amici 2021 è si è subito messo in viaggio per l’Italia per i firmacopie. E poi ha passato quei pochi giorni di riposo con la sua famiglia, che non vedeva da tanti mesi a differenza di Rosa. Eppure, il fatto che i due non siano ancora comparsi insieme sui social aveva già messo la pulce nell’orecchio a più di qualcuno.

Un ulteriore indizio è arrivato oggi durante Verissimo. Nella puntata che ha ospitato i cinque finalisti, infatti, Deddy aveva un’espressione triste vedendo il video con Rosa. Una reazione che in pochi si aspettavano, a giudicare da ciò che si legge su Twitter. “Ma Deddy e Rosa si sono mollati? Lui era devastato”, ha scritto una fan. Insomma, i fan vorrebbero sapere ma da parte loro tutto tace. Non è arrivato nessun commento da parte di Rosa, attiva su Facebook e Twitter dopo i problemi con Instagram.

Deddy a Verissimo ha parlato di Rosa, sì, ma non col sorriso. Non sembrava un ragazzo felice e innamorato e per questo sui social tutti si sono domandati cosa stia succedendo. Anche vedendo la ballerina parlare di lui con gli occhi luminosi e innamorati non ha fatto spuntare il sorriso a Deddy. Aveva gli occhi un po’ lucidi, ma poi ha continuato a parlare con un filo di tristezza sul volto. Le uniche parole che ha detto sulla ballerina sono state queste:

“Sono stati momenti bellissimi che ho condiviso con lei. Ha reso il mio percorso decisamente più leggero. Nella casetta c’è stato un periodo in cui non avevo l’appoggio di nessuno se non il suo. Il mio tutto all’interno della casetta era su di lei”

Ha aggiunto che si sono aiutati tanto a vicenda e che è stato proprio bello. Poi nient’altro. Tuttavia Deddy non ha detto che con Rosa è finita, né Silvia Toffanin glielo ha domandato. Magari è stata tutta colpa della timidezza? La prima intervista dopo Amici potrebbe avergli giocato un brutto scherzo. In attesa di spiegazioni da parte loro, su Twitter i fan continuano a interrogarsi: cosa è successo tra Deddy e Rosa dopo Amici? Qualcuno ha fatto anche ironia sulla mancata partecipazione a Temptation Island, di cui si è vociferato di recente, in caso di rottura.

Ma Deddy e Rosa si sono mollati? Oh mio dio lui era devastato #verissimo — Taurus ???? (@xattorneyx) May 22, 2021

Ma non ho capito perché ha sta faccia Deddy?#Verissimo — Mellix_11 (@mely_iovino) May 22, 2021