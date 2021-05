La ballerina sta avendo problemi con il suo profilo sul social network, ma ha creato una pagina Facebook per stare in contatto con i fan

Rosa Di Grazia non è più su Instagram da qualche giorno, ma è riuscita a comunicare con i fan per spiegare cosa sta succedendo. Già nei primi giorni dopo l’eliminazione ad Amici 2021 aveva spiegato di avere qualche problema con il suo profilo su Instagram, ma pare fosse ancora nulla rispetto a ciò che è successo negli ultimi giorni. Rosa non riesce più ad accedere al suo account, per questo è sparita da Instagram. Non ci sono altri motivi dietro, quindi non è una protesta verso qualcosa e non c’è qualcosa che le è capitato che le impedisce di usare i social network.

Per ovviare a questi problemi, che spera siano temporanei, ha creato una pagina Facebook. Ed è tramite questa che ha spiegato di avere problemi con Instagram. Con dei video pubblicati tra le storie, come farebbe sull’altro social, Rosa ha spiegato che cercherà di essere più attiva almeno su Facebook mentre aspetta di risolvere i problemi sull’altro social. Cercherà di tornare al più presto, ma non tutto dipende da lei quindi si dovrà attendere un po’. Ha promesso di tenere aggiornati i fan, però per il momento non è cambiato ancora nulla.

Ieri Rosa Di Grazia sulla pagina Facebook ha spiegato che il processo richiede un po’ di tempo. Ma cosa le sta capitando? Pare che quando inserisce email e password non riesca ad accedere, sebbene i dati siano corretti. Nel frattempo terrà tutti aggiornati su Facebook, sebbene sia forse meno frequentato rispetto a Instagram soprattutto dai più giovani. Ci penseranno sempre loro, i fan, a diffondere i messaggi tramite Twitter o le fanpage su Instagram. La stessa Rosa ha chiesto di far girare il più possibile le sue comunicazioni, in modo che tutti sappiano che non è sparita dai social ma ha solo dei problemi.

Potendo usare Facebook, però, ieri sera Rosa ha commentato Deddy finalista ad Amici 2021. Una notizia arrivata a sorpresa per lui, ma non per la ballerina. Rosa, sempre tra le storie, ha postato una foto del cantante e ha ricordato quando lei gli diceva “Tu arrivi fino alla fine”. Alla fine, aveva ragione: “Ebbene sì! Orgogliosa di te! Meriti tutto questo! In bocca al lupo amore mio! Spacca tutto!”.