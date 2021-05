Deddy Amici, dal nome vero alla storia con Rosa: tutte le curiosità

Deddy di Amici 20 è arrivato in finale. Non è di certo il caso di dire che ci è arrivato contro tutto e tutti, perché sebbene Anna Pettinelli fosse contraria alla partecipazione al Serale del giovane cantante in realtà il pubblico è dalla sua parte e soprattutto lo sono stati i giudici. Proprio Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash lo hanno spinto fino alla fine, ma in parte il merito va anche al suo insegnante Rudy Zerbi che ha saputo valorizzarlo in ogni sfida. Vedendolo nelle puntate del sabato sera, in tanti si domandano il significato del nome Deddy e il suo vero nome e cognome. Ebbene, non sono un mistero.

Il vero nome di Deddy è Dennis Rizzi. A proposito del significato del nome d’arte, invece, secondo i fan sul Web il cantante lo ha scelto per una questione affettiva. Per arrivare a capire perché Deddy si chiama così bisogna tirare in ballo suo fratello. Quest’ultimo infatti quando era piccolo non riusciva a pronunciare bene il nome Dennis e lo chiamava Deddy. E alla fine questo nomignolo gli è rimasto.

Non è tutto. A proposito della storia di Deddy, infatti, è noto che viene da Torino – ma ha origini pugliesi, precisamente di Foggia – e che i suoi genitori sono separati. Proprio la sofferenza provata per la separazione lo ha avvicinato alla musica, come ha raccontato nella scuola di Amici. Prima di decidere di partecipare al talent e provare a fare sul serio, non avendo mai studiato canto, Deddy faceva il barbiere. Per questo porta sempre una collana con un paio di forbici come ciondolo.

Grazie alla partecipazione ad Amici 2021 è in uscita il primo CD di Deddy, che contiene tutte le canzoni cantate nel corso delle puntate. Nell’EP ci sarà Il cielo contromano, che gli ha fatto vincere il primo Disco D’Oro, ma anche 0 passi e il nuovo brano La prima estate.

Ma non solo, perché oltre a scoprire di avere le carte in regola per fare il cantante nella vita, seppure non sarà facile, Deddy ad Amici ha trovato l’amore: Rosa Di Grazia. I due si sono avvicinati pian piano e si sono innamorati. Hanno intrattenuto il pubblico con il loro rapporto divertente e fatto sognare i più romantici. Rosa è uscita da Amici perdendo proprio contro Deddy al ballottaggio, per questo Maria De Filippi ha regalato loro una notte in più in casetta.