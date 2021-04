Amici 2021, regalo speciale per Deddy: Maria incontra la signora Grazia

Nel daytime di Amici 2021 di oggi Maria De Filippi ha incontrato la signora Grazia, una fan del programma e della conduttrice. È stato un incontro virtuale, ovviamente: la signora era in videochiamata e ha spiegato che lei e suo marito Eddo sono dei grandissimi fan dei programmi di Maria. Suo marito segue tutto, anche il daytime di Amici, ed è proprio durante una delle puntate del pomeriggio che hanno sentito Deddy esprimere un desiderio. Quando c’è stata la prova TIM con Pippo Baudo, Deddy aveva raccontato che se avesse vinto il premio avrebbe acquistato un pianoforte. Non ha vinto quel premio, ma ha ricevuto un pianoforte in regalo oggi, proprio dalla signora Grazia. Un gesto di enorme affetto verso il ragazzo, un gesto che è arrivato dal cuore dalla signora Grazia e suo marito, come ha raccontato.

Maria ha guidato la conversazione tra Deddy e la signora Grazia, invitando il ragazzo nella sala in cui loro stavano chiacchierando. Quindi la conduttrice ha chiesto a Deddy di raccontare la sua vita, come è nata la sua passione per la musica e soprattutto perché ha acquistato una tastiera per iniziare a fare musica. Deddy ha raccontato della separazione dei suoi genitori, del suo lavoro come parrucchiere e del bisogno che ha avvertito di scrivere quando i suoi si sono separati. Poi ha avvertito l’esigenza di unire parole e musica, voleva accompagnarsi in ciò che scriveva con nuove melodie. Anche per entrare meglio nel mondo della musica, per questo è riuscito a comprare una tastiera che somigliasse al pianoforte. Ha imparato a suonarla guardando dei tutorial su YouTube.

A questo punto, Maria ha spiegato a Deddy che la signora Grazia e suo marito sono grandissimi appassionati di Amici. La signora ha preso la parola e ha spiegato che la settimana scorsa mentre vedevano la prova per Baudo hanno pensato di regalare un pianoforte a Deddy:

“Io e mio marito ci siamo guardati, è stata una cosa simultanea. Ho detto ho pensato abbiamo un pianoforte in salone, lo vogliamo regalare? Lui mi ha detto che ha pensato la stessa cosa. Il pianoforte era di mio figlio, non lo suona più e noi vogliamo regalarlo a te. Con veramente tanto tanto piacere e affetto”

Deddy era emozionato, colpito ma anche un po’ in imbarazzo. Non sapeva se accettare o meno, ma la signora Grazia ha insistito perché per loro era importante e soprattutto è stato un gesto sentito. Anche suo figlio Luca era d’accordo, loro erano felicissimi di regalare un pianoforte a Deddy, con l’augurio che possa fare tanta strada. La loro unica richiesta è essere invitati al suo primo concerto. Oggi ad Amici è successa una cosa molto bella, come ha fatto la stessa Maria. “Sono cose belle, spontanee. Vuol dire che qualcosa di te arriva a casa”, ha detto la conduttrice. Prima di salutare Deddy, la Signora Grazia non ha mancato di dirgli quanto sia stata felice del fatto che si sia salvato nell’ultima puntata del Serale. Deddy si è commosso, non riusciva a spiegare le sue sensazioni:

“Non so proprio come ringraziarla. Quello che volevo era che arrivasse ciò che sono. Lei con questo gesto mi sta dimostrando che ci sto riuscendo, questa cosa mi fa essere felice. Adesso voglio fare ancora di più, voglio suonare quel pianoforte. Non so come ringraziarla, non mi sembra vero”

Maria ha promesso alla sua spettatrice di telefonare il giorno dopo per ringraziare personalmente anche il marito, che quel giorno non era in casa. La signora si stava preoccupando per il trasporto, ma la conduttrice l’ha rassicurata: penseranno a tutto loro. “Spero tu arrivi veramente lontano lontano. Sei un ragazzo volenteroso, io apprezzo le persone così”, ha aggiunto la signora Grazia.

Per il pubblico di Amici è stato un momento molto emozionante e bello. Deddy era al settimo cielo e non è riuscito a trattenere le lacrime, ha realizzato piano piano di avere un pianoforte ad attenderlo a casa quando tornerà. Ma questo gesto ha riempito il cuore anche del pubblico. La signora Grazia ha fatto un gesto stupendo, ed è risultato ancora più bello e speciale perché è stato sentito e si avvertiva dal suo racconto. Anche perché quel pianoforte apparteneva al figlio della signora Grazia, quindi il gesto acquista ancora più valore.