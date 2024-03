De Martino verso Rai 1? Ecco cosa potrebbe tornare a condurre

Stefano De Martino è ormai un conduttore affermato. Volto simbolo di Stasera Tutto è Possibile e ideatore del suo Bar Stella, l’ex ballerino appare come uno dei personaggi di punta delle reti Rai. Ora, secondo Tv Blog, potrebbe tornare al timone di un’ormai nota kermesse musicale estiva, cambiando però rete.

Il Tim Summer Hits, il concerto itinerante che ha coinvolto il pubblico nelle piazze negli ultimi due anni, è pronto a tornare quest’estate per una nuova edizione. Durante la prima tournée della kermesse, nel 2022, uno dei due conduttori era stato proprio Stefano De Martino. Insieme ad Andrea Delogu aveva presentato i tormentoni estivi di più successo, ottenendo anche dei buoni ascolti in termini di Auditel.

Dopo alcuni mesi dal termine delle puntate in onda su Rai 2 però, De Martino aveva deciso di abbandonare la trasmissione, dedicandosi a nuovi progetti. La scelta, a detta del conduttore, era stata fatta per non annoiare il pubblico:

Onde evitare che le persone si scoccino di vedermi, allora mi assento. Quindi io quest’estate non ci sarò.

Queste le parole con le quali Stefano si era allontanato dal progetto del Tim Summer Hits, lasciando spazio alla co-conduzione di Nek.

Ora però, ci sono novità sulla kermesse estiva. Secondo Tv Blog infatti, visto il successo delle prime due edizioni, il programma sarebbe pronto a tornare facendo un passo in avanti. A quanto pare a Viale Mazzini si starebbe pensando di spostare il Tim Summer Hits su Rai 1, ma non solo.

Sempre secondo il magazine online, Nek non sarà più al fianco di Andrea Delogu. A condurre con lei la serie di concerti estivi potrebbe tornare proprio Stefano De Martino. La notizia sarebbe sicuramente gradita dal pubblico, che potrebbe rivedere l’ex ballerino nelle piazze più importanti d’Italia.

Il presunto flirt

In più, come è noto, i due presentatori, oltre che colleghi, sono anche grandi amici e il feeling che c’è tra i due porterebbe un valore aggiunto al programma, come abbiamo già potuto vedere in passato. Addirittura, come qualcuno ricorderà, nel 2022 la complicità tra Delogu e De Martino era stata così intensa da far pensare ad un flirt.

I due presentatori però, nel corso degli anni, hanno più volte smentito una relazione amorosa. Anzi Andrea ha raccontato anche di quanto l’amicizia con il collega sia forte e di come De Martino gli sia stato vicino in momenti difficili come quello del divorzio. Oltretutto, se Stefano tornasse veramente alla co-conduzione al fianco della sua amica, stavolta i pettegolezzi verrebbero stroncati sul nascere, visto che Andrea Delogu è fidanzatissima con il suo Luigi Bruno.