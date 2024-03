Andrea Delogu, proposta inattesa sui social: “Ti prego sposami!”

La speaker radiofonica e conduttrice televisiva Andrea Delogu è un personaggio davvero molto amato e seguito sui social, soprattutto sui suoi profili Instagram e X (ex Twitter). Vanta difatti una fanbase molto fedele e numerosa ed i suoi post riscuotono sempre un certo successo. Questo è avvenuto anche all’ultimo contenuto pubblicato sulla sua pagina Instagram ufficiale. La conduttrice radiofonica ha pubblicato una foto di lei imbronciata e la sua espressione offesa è diventata immediatamente virale sul web. I commenti dei suoi followers non si sono contati e, tra questi, ha spiccato uno decisamente singolare. Andrea ha infatti ricevuto addirittura un’inaspettata quanto originale proposta di matrimonio pubblicamente!

Il post pubblicato sul social che la mostra fintamente arrabbiata porta la didascalia:

Offesa e ferita ma tutto una figata.

Segue poi un video in cui si vede Delogu mettersi in posa ed assumere un’espressione come se qualcuno l’avesse offesa. Il filmato è chiaramente ironico e ha divertito molto i suoi followers, così come le foto condivise successivamente nelle quali si vede lei fare un selfie in ascensore e torte di compleanno che i suoi fan le hanno inviato con la sua immagine raffigurata sopra il pan di spagna. Nel post ci sono inoltre ancora altri video con balletti ed un estratto di una puntata dei Griffin, il cartone animato preferito dalla speaker. Andrea, alla fine di ogni suo contenuto, aggiunge infatti sempre una clip tratta da questo cartone.

Di seguito il post pubblicato da Andrea Delogu sul suo profilo social:

Il post è piaciuto moltissimo ai suoi fan che l’hanno sommersa di commenti. Tra le parole dei tanti utenti che l’hanno definita come “La più simpatica di Instagram”, sicuramente sono degne di nota quelle di un fan che le ha addirittura fatto una proposta di matrimonio pubblicamente!

In un commento si può difatti leggere:

Ti prego sposami!

Al fan dispiacerà tuttavia sapere che la speaker radiofonica è già fidanzata! Chissà quindi come prenderà questa proposta di matrimonio inaspettata il suo ragazzo Luigi Bruno!