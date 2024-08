De Martino raccomandato da Arianna Meloni? Come stanno le cose

Se ci si interessa anche solo minimamente al Telemercato, è impossibile non conoscere il rumor che da tempo circola sul contratto in Rai di Stefano De Martino. L’ex ballerino, dopo aver firmato un accordo con il Servizio Pubblico dal valore milionario, è stato protagonista di vari pettegolezzi circa una sua presunta raccomandazione. A detta di molti infatti, il presentatore sarebbe in buoni rapporti con la sorella della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un’amicizia che, a quanto pare, potrebbe averlo agevolato nell’ascesa professionale. Ora, un retroscena sembra rivelare come stanno davvero le cose.

Manca sempre meno al debutto di Stefano De Martino su Rai Uno. Il conduttore napoletano si prepara a sbarcare nell’access prime time della prima rete del Servizio Pubblico con Affari Tuoi, programma con il quale sfiderà direttamente Amadeus, al timone di “Chissà Chi è?” su Nove (una nuova versione de I Soliti Ignoti).

Affari Tuoi non è però l’unico progetto in cantiere per De Martino. L’ex ballerino ha infatti firmato un contratto quadriennale con la Rai che, dopo il successo di Stasera Tutto è Possibile e Bar Stella su Rai Due, lo porterà ora alla conquista di Rai Uno.

Si parla addirittura della possibilità – per il conduttore – di arrivare alla direzione artistica del Festival di Sanremo, dopo le due edizioni di Carlo Conti.

Così, considerando un presunto contratto tra gli 8 e i 9 milioni di euro e tutte le opportunità offerte al conduttore, già prima della sua presunta ascesa, Stefano De Martino è al centro di varie polemiche.

Sicuramente, la più nota, è quella che lo vedrebbe raccomandato da Arianna Meloni. Fin dalle prime news sulle nuove opportunità di carriera dell’ex ballerino infatti, era stato diffuso tale rumor. Non era passato troppo tempo prima che, sia De Martino, sia la sorella della Premier, smentissero il pettegolezzo.

Nonostante questo però, le voci non si sono fermate: si parlava addirittura di un incontro segreto in un lussuoso hotel romano. Ora, FanPage arriva a fare chiarezza sulla notizia.

Il retroscena di FanPage

Secondo il magazine online, tutta questa questione sarebbe soltanto una speculazione. Perché?

Oltre al fatto che, in questi mesi, non è mai stato trovato un riscontro oggettivo che avvalorasse la tesi della presunta raccomandazione, FanPage ha reso nota una dichiarazione di una fonte ben informata sul caso, ritenuta molto affidabile.

Secondo tale fonte, questa sarebbe solo una narrazione che ha l’obiettivo di mettere in cattiva luce Stefano De Martino, tanto da farlo apparire come un “nuovo Pino Insegno“. La dichiarazione:

Sono fake news, l’incontro e la vicinanza di Stefano De Martino con Arianna Meloni non c’è mai stata

Dunque, a quanto pare, si tratterebbe solo di una fake news, diffusa in un momento in cui, purtroppo, una notizia di pressioni politiche all’interno del Servizio Pubblico Radiotelevisivo diventa facilmente credibile.