De Martino pigliatutto: sostituirà Amadeus in un altro show storico

Stefano De Martino pigliatutto. La Rai ha deciso di puntare fortemente sul conduttore campano che è diventato a tutti gli effetti l’erede designato di Amadeus. Dopo aver raccolto l’eredità di Stasera Tutto è Possibile (anche nella prossima stagione guiderà il programma) e Affari Tuoi (quiz show dell’access prime time dell’ammiraglia), sarà al timone di un altro popolare appuntamento in onda su Rai Uno che fu di Sebastiani. Stiamo parlando della Lotteria Italia 2025 che avrà nel giorno dell’Epifania, come da tradizione, il suo evento più atteso.

La scelta di affidare la trasmissione a De Martino, d’altra parte, è piuttosto scontata visto che da anni la Lotteria Italia è stata legata inscindibilmente ad Affari Tuoi. Anche quest’anno, quindi, durate il quiz show ci sarà sia l’estrazione quotidiana e sia, il 6 gennaio, il gran finale dell’Epifania.

C’è però un problemino non da poco. Alla Befana, l’ex marito di Belen Rodriguez dovrà vedersela con una concorrenza agguerritissima in quanto è previsto che si scontrerà con la finale di Supercoppa italiana che si disputerà in Arabia Saudita. Tale dinamica potrebbe rubare non poco pubblico alla Lotteria Italia.

Tutto dovrebbe essere apparecchiato come lo scorso anno, vale a dire che sabato 6 gennaio 2025, alle 20.35, in diretta su Rai1, andrà in onda Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia. Il grande cambiamento riguarda appunto la conduzione: non ci sarà Amadeus, migrato su Nove, spazio a De Martino. Nel corso della puntata dellEpifania, con il primo premio fissato a 5 milioni di euro, saranno ospitati diversi volti celebri del mondo dello spettacolo .

Stefano De Martino, nel futuro anche il Festival di Sanremo

Questa stagione televisiva sarà cruciale per il conduttore napoletano. C’è molta attesa di vedere come se la caverà su Rai Uno. Se otterrà buoni risultati, si consacrerà definitivamente e potrà puntare alla conduzione del Festival di Sanremo. D’altra parte la Rai stessa lo ha opzionato tramite una clausola ad hoc inserita nel suo contratto per dargli la guida della kermesse tra due anni.

I vertici di Viale Mazzini, durante la presentazione dei palinsesti, hanno confermato le indiscrezioni relative alla citata clausola. Altrimenti detto, De Martino è in pole position per raccogliere l’eredità sanremese del ‘traghettatore’ Conti. Prima, però, c’è da dimostrare di essere in grado di sapere fare breccia nel pubblico della rete principale della tv di Stato.