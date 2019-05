De Martino e Fatima Trotta di nuovo conduttori a Made in Sud? News

Stefano De Martino e Fatima Trotta, di nuovo conduttori di Made in Sud nella prossima stagione? Il pubblico li richiede a gran voce sui social

Lunedì 13 maggio è andata in onda su Rai 2 l’ultima puntata di Made in Sud. La coppia di conduttori, inedita per questa stagione, e formata da Stefano De Martino e Fatima Trotta è piaciuta tanto ai telespettatori, tanto che sui social il pubblico li richiede a gran voce anche nella prossima stagione. Ma il direttore di rete, ascolterà le richieste del pubblico, che come si dice, è sovrano? Fatima e Stefano piacciono davvero tanto, i due si sono lasciati trasportare senza problemi o dubbi in molte performance accanto ai comici del programma, ma hanno anche danzato e cantato insieme; insomma una coppia nel lavoro a tutti gli effeti. E sarà proprio per questo che i telespettatori li vorrebbero di nuovo nella prossima stagione. La probabilità potrebbe essere alta, dato il successo del programma e dello stesso De Martino che, sappiamo già, sarà al timone di un nuovo programma che, dicono le prime anticipazioni, andrà in onda su Rai 2 a partire dal prossimo settembre, occupando il primo pomeriggio della rete. Oltre a questa novità, il marito di Belen potrebbe tornare anche in prima serata, e con la Trotta vicino?

Stefano e Fatima: i complimenti di Edoardo Bennato

Come succede per i programmi più seguiti ed amati, anche per Made in Sud ci sono tanti commenti sui social. Sono state tante le sorprese in studio dell’ultima puntata della stagione: da quella della figlia degli Arteteca fino all’esibizione live di Edoardo Bennato. Il cantante ha cantato sul palco di Made in Sud e al termine della performance ha dedicato parole importanti per la coppia di conduttori: “Stefano e Fatima, siete il simbolo di una napoletaneità vincente e propositiva. In questo momento in cui noi napoletani ne abbiamo più bisogno“, ha commentato Bennato, riferendosi al triste caso di cronaca che ha colpito la piccola Noemi, vittima di un colpo di pistola. E non solo il cantante si è complimentato con loro, molti utenti di Twitter hanno detto a chiare lettere di volere di nuovo Stefano e Fatima nella prossima stagione.

Stefano De Martino, battute sul secondo matrimonio con Belen

Era un gossip, ma le battute di Made in Sud non si sono fermate. Il probabile secondo matrimonio tra il ballerino e l’argentina ci sarà davvero? Ancora protagonista il comico Peppe Iodice e De Martino infuoca il pubblico: “Sì, lo voglio“.