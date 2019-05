Stefano e Belen, battute sulle seconde nozze a Made in Sud: “Sì, lo voglio”

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: secondo matrimonio in arrivo? Il gossip non si frena e battute a Made in Sud

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: arriva davvero il secondo matrimonio? Il gossip sulla coppia, che è tornata da poco insieme, si fa sempre più insistente tanto che anche a Made in Sud se ne parla. Il ballerino e conduttore è diventato ormai il bersaglio degli sketch comici di Peppe Iodice, che come in ogni puntata dello show comico di Rai 2, non è riuscito a trattenersi sulla coppia del momento. Erano solo pochi giorni fa, quando uscì lo scoop circa le secondo nozze di Stefano e Belen. Mentre il primo sarà al timone di un nuovo programma su Rai 2, a partire dal prossimo settembre, la seconda invece si appresta a concludere la sua seconda esperienza a Colorado, martedì 14 maggio infatti andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione. Di ritorno dal viaggio in famiglia con Santiago in Marocco, Stefano e Belen ora che altro passo faranno? A lanciare il gossip ci ha pensato Napoli Today, riprendendo un’anticipazione di Tv Spy. Secondo il sito e la rivista, la bella argentina e il danzatore partenopeo sarebbero pronti a risposarsi, per rinnovare la promessa del 2013.

Stefano e le battute a Made in Sud: al centro il probabile secondo matrimonio con Belen

Stefano De Martino è molto amato. Il ballerino ne ha fatta di strada da Amici di Maria De Filippi fino ad arrivare alla conduzione di un programma in prima serata. Mentre è stata confermata per il prossimo settembre l’arrivo di una trasmissione tutta sua, il conduttore è protagonista degli sketch comici di Peppe Iodice. Nell’ultima puntata di Made in Sud, lo show comico di Rai 2, Iodice ha voluto inscenare il matrimonio con Belen. Stefano si è lasciato trasportare dall’euforia ed ha infuocato il pubblico; probabilmente immaginando la Rodriguez accanto a lui ha detto: “Sì, lo voglio“.

Stefano e Belen: l’amore dopo la separazione. Il ballerino parla di quel periodo

Un periodo buio quello che Stefano e Belen hanno vissuto lontani. Nonostante la coppia si vedesse per il piccolo Santiago, entrambi avevano iniziato delle nuove storie e frequentazioni, ma l’amore vince su ogni cosa e sono tornati insieme, per la felicità di Santi e delle rispettive famiglie. La separazione è stata “un fallimento“, queste le parole del conduttore rilasciate a I’M Magazine.