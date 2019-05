Made in Sud Arteteca, la sorpresa che scioglie il pubblico: la figlia sul palco

Gli Arteteca hanno regalato un sorriso all’ultima puntata di Made in Sud. Il pubblico si scioglie quando entra in scena la figlia, Sara

Gli Arteteca hanno stupito e commosso durante l’ultima puntata di Made in Sud. La coppia di comici napoletani ha portato sul palco una grandissima sorpresa, la figlia Sara. Un’entratadi scena che è piaciuta molto sui social e i telespettatori si sono incantati davanti alla tenerezza e alla bellezza della piccola Sara, la figlia di Monica e Enzo, in arte proprio gli Arteteca. La coppia che porta sul palco la loro vita di coppia quotidiana, ha voluto presentare al pubblico la piccola di casa, che assomiglia in modo impressionante al papà. La commozione si è fatta sentire forte e chiara anche per Monica Lima e Enzo Iuppariello. Sara è nata soli cinque mesi fa e proprio sulla vita da neo genitori che gli Arteteca mettono su le loro performance.

Gli Arteteca, la figlia Sara assomiglia a papà Enzo. I social esplodono

Un bellissimo messaggio quello trasmesso dagli Arteteca nell’ultima puntata di Made in Sud. I comici hanno voluto presentare al loro pubblico la figlia Sara, nata cinque mesi fa. La piccola assomiglia in modo impressionante a papà Enzo, tanto che i social, specialmente Twitter, sono pieni di commenti e apprezzamenti per la scelta della coppia. messa da parte la bambola che li ha accompagnati durante tutte le loro esibizioni (e che parlano della loro vita da neo genitori), Monica dal dietro le quinte ha voluto portare sul palco Sara, e la commozione è stata tanta. “Non c’è più bella cosa nella vita che donare una vita“, ha commentato con tanta emozione e le lacrime agli occhi Monica, con in braccio Sara che fissava il pubblico estasiata.

Monica e Enzo, i commenti del web per la figlia Sara

Sara, la figlia degli Arteteca, ha conquistato tutti e come poteva essere diversamente? La bimba è davvero dolcissima ed ha fatto sciogliere il pubblico sia quello presente in studio, che l’ha accolta in un fragoroso applauso, sia i telespettatori da casa. “A tutti noi sono venuti gli occhi lucidi dopo aver visto Sara degli Arteteca sul palco“, ha commentato un utente su Twitter, mentre un’altra ha scritto: “Mi sono messa a piangere“. Sara ha conquistato tutti!