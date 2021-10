Corre il gossip. A farlo galoppare è Alberto Dandolo, firma di Dagospia e del magazine Oggi. Sul portale diretto da Roberto D’Agostino, il giornalista ha lanciato alcune scottanti pillole ‘rosa’ riguardanti diversi personaggi glamour del mondo dello spettacolo. A finire nella rete dei ‘flash’ dello scrittore, tra gli altri, figurano l’ex marito di Belen Rodriguez e l’ex moglie di Francesco Montanari. “Chi ha messo in giro la voce che a Stefano De Martino fa molto, molto sangue alla bella neo single Andrea Delogu? Ah, non saperlo…”, ha sussurrato il giornalista.

A chi si riferisce. Forse a uno dei diretti interessati? Chissà… Intanto pare che la conduttrice in forza alla Rai abbia ritrovato l’amore. E non si tratta del fascinoso Stefano. Si mormora che dopo la fine del matrimonio con Montanari abbia intrecciato una frequentazione con il modello Luigi Bruno. I due, di recente, sono stati fotografati dal settimanale Diva e Donna intenti a darsi baci pieni di passione e a passeggiare per le vie di Milano, mano nella mano.

Altro spiffero ‘rovente’ a firma Dandolo, è quello che riguarda la neo sposa Miriam Leone, ex Miss Italia e oggi affermata attrice. “Ha talento ed era persino simpatica – si legge su Dagospia – . Era, sì. Perché gli “addetti ai livori” sostengono che Miriam Leone si sia montata la testa, atteggiandosi a diva irraggiungibile. Circondata da uno staff che la loda e la imbroda, la catanese sembra aver dimenticato il suo passato. Ora, dicono, si sente una star “impegnata”. Avvisate la bella Miriam che i salamelecchi di addetti stampa, portaborsette e cicisbei di turno hanno rovinato carriere anche più promettenti”.

C’è poi il gossip che riguarda Raffaello Tonon, opinionista nonché ex gieffino vip. Fu protagonista della seconda edizione del reality più spiato d’Italia. Quella in cui conobbe la sua spalla Luca Onestini che allora si innamorò di Ivana Mrazova (la love story è giunta al capolinea pochi mesi fa, finendo non proprio a tarallucci e vino). “Non c’è più religione! Pare che il mitologico Raffaello Tonon abbia un nuovo e segreto amore. E pare che sia una donna. Chi sarà mai? Ah, saperlo…”, sussurra Dandolo.

Maddalena Corvaglia e il gossip

Altra voce messa in circolo dalla penna di Oggi è quella che riguarda l’ex velina di Striscia la Notizia, Maddalena Corvaglia. Pare che la showgirl sia stata sorpresa nelle scorse ore in viale Monza, a Milano. Più precisamente qualcuno l’avrebbe avvistata in Zona Zelig. Maddalena, in quell’area, avrebbe fatto visita al suo osteopata che dimorerebbe nello stesso quartiere in cui “vive anche una persona a lei assai cara… Chi è?”. Che si tratti di Paolo Berlusconi?.

Di recente la Corvaglia è stata pizzicata in diverse occasioni a fianco del fratello di Silvio, leader di Forza Italia. Non è chiaro se i due siano amici molto stretti oppure se ci sia qualcosa di più.