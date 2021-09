Andrea Delogu archivia Montanari: il nuovo fidanzato è Luigi Bruno

Nuovo amore per la conduttrice e speaker radiofonica, ex moglie dell’attore lanciato da Romanzo Criminale-La Serie

Dopo mesi difficili e complicati Andrea Delogu è tornata a sorridere in amore. La conduttrice e speaker radiofonica è stata beccata dai paparazzi del settimanale Diva e Donna con il nuovo fidanzato, l’affascinante modello Luigi Bruno. I due sono stati fotografati tra baci pieni di passione e passeggiate milanesi mano nella mano. Una liaison travolgente che sembra promettere bene. Andrea ha così ritrovato la sua serenità dopo la fine, improvvisa, del suo matrimonio.

Dal 2016 a gennaio 2021 è stata sposata con l’attore Francesco Montanari, famoso ai più per il ruolo del Libanese in Romanzo Criminale-La Serie. La coppia per anni è stata tra le più affiatate e solide dello star system italiano. La rottura, però, è avvenuta nella maniera più riservata possibile. I diretti interessati, che non hanno avuto eredi, non hanno mai commentato la loro separazione. Ad oggi i motivi dell’addio sono avvolti nel mistero ma pare che il lockdown abbia dato il colpo di grazia alla presentatrice e all’interprete, che si sono conosciuti grazie ad amici in comune.

Di sicuro si è trattato di una rottura dolorosa visto che sia Andrea Delogu sia Francesco Montanari credevano molto nel loro rapporto. Ora però è tempo di voltare pagine e dopo aver smentito i gossip con Stefano De Martino (è solo un amico!), la Delogu è tornata a sorridere accanto al bel Luigi Bruno. Piccola curiosità: i due non si seguono su Instagram. Forse un modo per depistare giornalisti, fan e curiosi?

La storia d’amore tra Andrea Delogu e Montanari

Andrea Delogu e Francesco Montanari sono convolati a nozze nel 2016, dopo tre anni d’amore. A farli incontrare un amico in comune: al primo appuntamento Andrea non sapeva nulla di Francesco visto che non aveva mai visto Romanzo Criminale.

Nonostante questo la Delogu ha provato subito una certa attrazione per Montanari: ha capito che l’attore aveva qualcosa di unico e speciale. Ma quando ha scoperto il lavoro del 35enne ha preferito lasciar perdere ma Francesco è stato bravo nel conquistarla.

Nei tre anni di fidanzamento i due hanno vissuto pure una brutta crisi ma stando lontani hanno capito di amarsi troppo e hanno così preso la decisione di diventare marito e moglie. Andrea e Francesco hanno optato per un matrimonio civile e hanno trascorso la luna di miele a Tokyo. Al momento la coppia non ha figli.