Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi a cena insieme: il retroscena

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi tornano (loro malgrado) ad infiammare il gossip di questa calda estate italiana. Il settimanale Chi, in anteprima, fa sapere che i due sono stati avvistati a cena a Milano. Ma le malelingue del gossip stavolta non saranno contente.

Tra i due, infatti, non c’è stato alcun appuntamento romantico. Anzi, tutt’altro. Insieme a loro una bella compagnia: il figlio di Berlusconi, Davide Luigi, e la nuova Matilde. E non tutti sanno che, proprio tra quest’ultima e Maddalena si è instaurato un rapporto da sorelle.

Sovente, infatti, l’ex velina di Striscia la notizia si è vista nella residenza estiva della coppia in Sardegna o Portofino. Per passare qualche fine settimana, anche in compagnia della figlia Jamie. Bimba nata dal matrimonio della showgirl con il batterista di Vasco Rossi, Stef Burns.

Negli ultimi tempi i rumors sempre più insistenti parlavano di una presunta love story tra il fratello di Silvio Berlusconi e l’ex velina. Sul punto era già intervenuta Maddalena smentendo categoricamente il gossip, lanciato dalla rivista Novella 2000.

Insomma, non solo la Corvaglia non è fidanzata, ma meno che mai avrebbe fatto il suo fidanzamento ufficiale a casa della Toffanin. Maddalena ha chiuso la sua ultima relazione nel gennaio scorso. Dopo la chiusura della storia con Alessandro, infatti, le sue energie sono concentrate solo ed esclusivamente sul lavoro. Oltre che la famiglia.

Anche una storica amica ( o forse è meglio dire ex amica) della velina tornerà presto a lavorare in Italia. Di chi stiamo parlando? Di Elisabetta Canalis. Le due ex veline per molti anni hanno condiviso una lunga ed affiatata amicizia. Entrambe vivevano a Los Angeles, dove avevano aperto una palestra.

Qualcosa, però nel loro rapporto si è rotto. Ognuno ha preso la propria strada e sembra che tra le due ormai non ci sia proprio più alcun dialogo. La Canalis torna in tv dopo ben 8 anni di assenza. Per lei un bellissimo programma Vite da copertina, su Tv8.

FQ magazine ha fatto sapere che non solo la Canalis sarà al timone del format, ma che le registrazioni sono già iniziate.