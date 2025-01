De Martino e Affari Tuoi: dietro le quinte spuntano lamentele

Stefano De Martino sta portando avanti una stagione sorprendente di Affari Tuoi. Infatti, il programma dell’access prime time di Rai 1 sta ottenendo un enorme successo. Chiaramente il conduttore non può non dire sotto le luci dei riflettori, al di là del gossip. Se fino a qualche tempo fa il pubblico italiano vedeva l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi solo al centro delle cronache rosa con Belen Rodriguez, ora è una conferma della TV italiana e appare come il futuro della prima rete Rai.

I risultati degli ascolti televisivi di Affari Tuoi sono decisamente positivi e di questo Stefano non può che esserne contento e soddisfatto. Il game show è già un prodotto confermato, in quanto da sempre risulta una delle trasmissioni più amate dagli italiani. La presenza di De Martino ha dato a questo programma un tocco in più di elementi positivi. Il conduttore piace molto, ma pare che dietro le quinte non ci sia tutta questa felicità di averlo al timone del programma.

Alberto Dandolo, sul nuovo numero del settimanale Oggi, ha svelato un retroscena legato a ciò che accade dove le telecamere non ci sono. Il giornalista racconta di essere venuto a sapere che il tanto amato conduttore e ormai nuovo volto centrale della Rai avrebbe un atteggiamento che farebbe storcere il naso a qualcuno. Ecco la sua rivelazione:

“Le maestranze del programma lamentano sottovoce un suo atteggiamento un filino troppo pretenzioso frutto, a loro dire, di un eccesso di perfezionismo…”

Sarà davvero così? Nel frattempo, sebbene l’attenzione sia tutta puntata sul suo lavoro in TV, non mancano le voci di gossip. Mentre la sua ex moglie Belen Rodriguez lo smonta dopo il record di ascolti, sembra che nella vita sentimentale di De Martino ci siano delle novità che non lo riguardano. Secondo Dandolo, il conduttore di Affari Tuoi continuerebbe a essere “un latin lover da manuale”, sebbene ora il suo scopo sia quello di “comunicare l’immagine del padre single famiglia e lavoro”.

Stando a questa indiscrezione, il cellulare di Stefano sarebbe “bollente”, per via di chiamate e messaggi che riceverebbe da qualcuno a lui interessato sentimentalmente. Non resta che attendere se De Martino sarà protagonista di qualche novità sulle pagine di cronache rosa a breve. Intanto, il presentatore del noto game show di Rai 1 si gode il suo successo nel campo lavorativo.