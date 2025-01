Ascolti Tv 15/1: Zelig non convince, Affari Tuoi vola. Top e Flop

Stefano De Martino con il suo charme e la sua eleganza sta cavalcando l’onda del successo alla conduzione del programma Affari Tuoi tanto da oltrepassare ogni limite per quanto riguarda i dati di share e audience. Nella serata del 15 gennaio 2025 Mamma Rai ancora una volta dimostra di sapere conquistare il pubblico italiano con un palinsesto ricco di trasmissioni e film interessanti. Mediaset, invece, con un ritorno al passato con Zelig sembra non convincere i telespettatori. Che la coppia formata Vanessa Incontrada e Claudio Bisio non va più di moda?

Entrando nel dettaglio, su Rai1 La ragazza della palude ha interessato 3.539.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale5 la nuova edizione di Zelig ha attirato l’attenzione di 2.920.000 spettatori con uno share del 19.3%. Su Rai2 Ritorno in Paradiso ha intrattenuto 745.000 spettatori pari al 3.8%.

Su Italia1 Giustizia privata ha incollato davanti al video 1.013.000 spettatori con il 5.7% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha segnato 1.593.000 spettatori e il 9.8% di share. Su Rete4 Fuori dal Coro ha totalizzato 782.000 spettatori con il 5.6%di share. Su La7 Una Giornata Particolare ha raggiunto 845.000 spettatori e il 4.9% di share. Su Tv8 Tutti pazzi per Mary ha ottenuto 212.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove La Cattura – Caccia a Matteo Messina Denaro ha radunato 276.000 spettatori con l’1.6% di share.

Ascolti 15/01: Access Prime Time e Preserale

Su Rai1 Cinque Minuti ha interessato 4.938.000 spettatori (24.6%), mentre Affari Tuoi ha conquistato 6.299.000 spettatori (30.2%). Su Canale5 Striscia la Notizia ha raccolto 3.061.000 spettatori pari al 14.7%. Su Rai2 TG2 Post 456.000 spettatori con il 2.2% di share.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha interessato 1.415.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è stato seguito da 1.207.000 spettatori (6%), mentre Un Posto al Sole ha appassionato 1.484.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 990.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 808.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha conquistato 1.690.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 Celebrity Chef ha totalizzato 535.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 475.000 spettatori con il 2.3%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.272.000 spettatori pari al 22%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.630.000 spettatori pari al 25.9%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.449.000 spettatori (17.2%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.726.000 spettatori (21.8%).

Ascolti 15/01: Pomeriggio

Su Rai1 La Volta Buona con Caterina Balivo ha collezionato 1.577.000 spettatori con il 13.7% nella prima parte dalla durata maggiore e 1.618.000 spettatori con il 17.3% nella seconda parte, a seguire Il Paradiso delle Signore ha conquistato 1.646.000 spettatori con il 18.3% di share. La Vita in Diretta con Alberto Matano, invece, ha attirato 2.415.000 spettatori con il 20.8% di share.

Su Canale5 Beautiful ha raggiunto 2.430.000 spettatori pari al 19.5% di share e Endless Love sigla 2.521.000 spettatori pari al 21% di share, mentre Uomini e Donne ha conquistato 2.413.000 spettatori pari al 23.6% di share. La fascia oraria di Amici ha segnato 1.567.000 spettatori pari al 17.4% di share e quella del Grande Fratello 1.535.000 spettatori pari al 16.7% di share. A seguire, Pomeriggio Cinque ha intrattenuto 1.349.000 spettatori pari al 13.6% di share nella prima parte e 1.566.000 spettatori pari al 13.7% di share nella seconda parte.