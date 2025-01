De Martino bocciato: “Showman? Fa il piacione a tutti i costi”

Stefano De Martino è senza dubbio l’uomo del momento. Da quando, lo scorso settembre, ha preso il timone di Affari Tuoi, non ha smesso di collezionare ascolti record, superando di gran lunga anche il suo predecessore Amadeus. L’ultima conferma del suo successo è arrivata il 6 gennaio con lo speciale di Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia, dove De Martino ha condotto per la prima volta il programma in diretta. Anche in quest’occasione, il conduttore ha superato brillantemente la prova. La serata ha registrato 6.316.000 spettatori e uno share del 37,66%, battendo ampiamente i numeri dello scorso anno, quando lo speciale si era fermato a 5.537.000 spettatori e il 31,4% di share.

Sui social, l’entusiasmo per il presentatore partenopeo è esploso, con una pioggia di commenti entusiasti. Insomma, tutti sembrano pazzi di lui. O quasi. Dopo lo speciale di Affari Tuoi, il critico televisivo Aldo Grasso, sulle pagine de Il Corriere della Sera, lo ha bocciato senza mezzi termini. Grasso ha dipinto un quadro severo del suo stile di conduzione, giudicandolo lontano anni luce dai grandi nomi della televisione italiana, come Fiorello e Renzo Arbore. Pur riconoscendogli un certo talento nell’intrattenimento, secondo Grasso, a De Martino mancano le basi fondamentali per essere considerato il nuovo volto della televisione italiana.

“Non bastano i buoni ascolti di un format iper-collaudato per laurearlo come un grande showman”, ha sentenziato Aldo Grasso, riferendosi a chi consacra Stefano De Martino come il nuovo volto dello spettacolo italiano, persino superiore ad Amadeus, basandosi unicamente sugli ascolti record che registra ogni sera. “Gli mancano le basi, non sembra avere quella cultura mediale, quell’estro naturale che hanno i modelli a cui dice di aspirare (Arbore e Fiorello in primis)”, ha poi aggiunto il giornalista.

In sostanza, secondo il critico, l’apprezzamento del pubblico non è sufficiente a decretare la bravura di Stefano, anche se ammette che i risultati ottenuti siano un successo indiscutibile e degni di considerazione. In realtà, Grasso sembra aver individuato il reale motivo per cui De Martino piace così tanto alla gente: “È il classico piacione, che vuol piacere a tutti i costi e perciò ha atteggiamenti eccessivamente accattivanti e seduttivi”. Questa caratteristica dell’ex di Belen è stata sottolineata anche al GialappaShow, dove Luigi Esposito, del duo Gigi e Ross, fa una sua parodia ironica e pungente.

Infine, Aldo Grasso ha paragonato De Martino al conduttore de La Vita in Diretta, Alberto Matano, dato che anche lui, a detta del giornalista, “per piacere agli altri, si piace molto”. Il critico si è spinto oltre, definendo i due volti della Rai addirittura “intercambiabili“. Non sorprende che questo giudizio abbia scatenato reazioni immediate sui social, dove in molti si sono dichiarati in totale disaccordo con le parole del giornalista.