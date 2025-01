Stefano De Martino, l’uomo dei record (e della gente): perché piace

Affari Tuoi di Stefano De Martino è una certezza. Lo è diventata nel giro di poco, dopo un breve periodo di riflessioni del pubblico e un suo rodaggio come conduttore. Ci è voluto poco, è bastato poco per convincere i fan del game show di Rai 1. L’ex ballerino di Amici ha conquistato il piccolo schermo e ancora una volta si è confermato il vero RE del preserale. Sapete quanto ha fatto l’ultima puntata di Affari Tuoi del 7 gennaio 2025? Ha raggiunto il 30,1% di share, con ben 6 milioni e 554 mila spettatori. Un altro record che si aggiunge a un altro record ancora, quello segnato nello Speciale Affari Tuoi Lotteria Italia (33,2%!). Insomma, benché se ne dica e benché si cerchi sempre di trovare il pelo nell’uovo, Stefano è riuscito a dare una svolta al programma, dimostrandosi versatile e assolutamente professionale. E poi, diciamolo, qualche risata non guasta mai!

Stefano De Martino, fenomeno mediatico: perché ci piace?

Oltre a essere un bravo conduttore, Stefano è diventato un vero e proprio “fenomeno mediatico“. La sua energia, il suo fare spiritoso, la sua spontaneità e la sua brillante dialettica hanno convinto e continuano a convincere. In particolare, però, Stefano è riuscito ad arrivare al cuore della gente, che lo sente “vicino”, che lo vive come “persona comune“, e non come entità divina irraggiungibile. Forse è questo il segreto per il successo? Arrivare alle persone, conquistarne l’anima attraverso la semplicità.

Certo, non sono mancate critiche nei suoi confronti: c’è chi lo definisce “piacione”, chi non pensa sia propriamente adatto all’etichetta da “showman“, ma in mezzo ai giudizi negativi, che sempre esisteranno quando si tratta di personaggi televisivi, lui continua imperterrito a fare ciò che ama e gli ascolti parlano chiaro. È vero, i numeri non sono certamente tutto, ma all’interno di una programmazione televisiva sono comunque tanto: un programma con ascolti bassi che fine fa? La risposta la sappiamo bene e per ora Stefano ha lavorato sodo, raggiungendo record su record e inglobando dentro Affari Tuoi anche chi prima non lo guardava. E se non è questa bravura, che cos’è?

Il viaggio della conduzione è un viaggio complesso e se si pensa alla televisione italiana la “paura” di non essere abbastanza sorge spontanea. Ci sono nomi, ci sono grandi colossi insostituibili, ma chi ha detto che un giovane ragazzo di quasi 36 anni non possa diventare uno di quelli? Stefano piace perché non c’è distanza tra la sua “aura” (per dirla un po’ alla TikTok) e la persona che sul bus dell’aeroporto gli sventola davanti il biglietto della lotteria. È così, assolutamente senza fili che lo manovrano (certamente avrà avuto delle direttive autoriali, non è tutto di pugno suo, logicamente), ed è così nella vita vera quando incontra i fan e quando registra video sui social.

È per questo che piace: leggerezza e coinvolgimento. Due ingredienti di cui abbiamo estremamente bisogno.