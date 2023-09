De Martino a Il Collegio: così ricorda Amici di Maria De Filippi

Stefano parla della sua prima esperienza come voce narrante su Rai 2 e non dimentica che tutto è iniziato nel talent di Canale 5

Stefano De Martino è la voce narrante della nuova edizione de Il Collegio. Il docu reality di Rai 2 accoglie così il conduttore campano, che si sta facendo strada nel mondo della Rai, dove ormai è un volto fisso. Tutto è iniziato dagli studi di Amici di Maria De Filippi e l’ex ballerino questo non lo dimentica. Infatti, tramite il nuovo impegno televisivo, Stefano ricorda l’esperienza vissuta nella casa del talent show di Canale 5, in una nuova intervista per Tv Sorrisi e Canzoni.

In particolare, De Martino dichiara che la convivenza con gli altri allievi ha rappresentato un po’ il suo collegio, di cui ha un bellissimo ricordo.

“Un bel collegio e una bella esperienza. Erano tutte materie che ci piacevano e di cui ci nutrivamo volentieri. Bello e formativo condividere speranze, passioni, un bel nutrimento per l’anima”

D’altronde proprio attraverso il talent show di Maria De Filippi, dove poi ha vestito i panni del ballerino professionista, si sono aperte le porte del mondo della televisione, di cui ora fa parte come uno dei protagonisti. E mentre sulla sua situazione sentimentale, dopo la rottura con Belen Rodriguez, ci sono dei dubbi, legati alla presenza di una nuova fiamma, sulla sua vita lavorativa c’è poco da dubitare.

Da domenica 24 settembre, De Martino sarà ufficialmente la voce narrante de Il Collegio. Il conduttore si ritrova a vivere la sua prima esperienza in questo ruolo, dopo Nino Frassica e Giancarlo Magalli. I telespettatori non vedranno il volto di Stefano, ma seguiranno le vicende dei protagonisti del programma di Rai 2 solo attraverso la sua voce. Questo è un dettaglio che rende felice l’ex ballerino:

“È una cosa che mi lusinga e gratifica. Riconoscere qualcuno dalla voce vuol dire che le cose in qualche modo funzionano e che sei diventato parte della quotidianità delle persone”

D’altronde per questo ruolo è necessario scegliere delle voci inconfondibili e riconoscibili al pubblico. E ormai quella di De Martino lo è. Ma come ricoprirà questo ruolo Stefano? Con questa intervista, anticipa di voler commentare come se parlasse con suo figlio, ma anche come se rivedesse se stesso. “Sarò un po’ padre, un po’ fratello maggiore”, fa sapere il conduttore.

Per quanto riguarda i ragazzi che sono stati selezionati per questa nuova edizione, De Martino racconta che “c’è un’identificazione forte”. Di fronte a certi atteggiamenti, per lui è come ritrovarsi con i suoi compagni di classe o rivedersi come uno studente.