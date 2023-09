Belen a pezzi per l’addio a De Martino: “Ecco quanti kg ho perso”

La separazione da Stefano De Martino è stata parecchio dura per Belen Rodriguez. A provarlo sono le parole rilasciate dalla stessa showgirl e, ancor più, il suo fisico. Di recente la modella argentina è apparsa assai dimagrita sui social. Non si tratta di una prospettiva ingannevole, Belen ha perso davvero non poco peso. In totale 7 kg da quando è iniziato il turbolento addio con il conduttore campano. Considerando che la Rodriguez aveva già un aspetto longilineo, si fa presto a comprendere che calare più di 5 chili è un qualcosa che non passa inosservato.

Su Instagram diversi utenti hanno notato il dimagrimento. Belen ha risposto a uno di questi, lasciando chiaramente intendere come gli ultimi mesi siano stati per lei assai difficili e complessi da gestire: “Sì, purtroppo gli ultimi mesi sono stati davvero complicati. Ho perso 7 chili, ora sto mangiando come una pazza”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Quella sottolineatura “ora sto mangiando come una pazza” è riferita al fatto che dopo aver patito le pene d’amore adesso pare che abbia trovato un nuovo equilibrio, una nuova serenità emotiva. Un ruolo chiave lo ha giocato senza dubbio l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, uomo a cui la Rodriguez si è da poco legata a livello sentimentale.

Inizialmente si era parlato dell’uomo d’affari come di un amico di vecchia data della showgirl. In effetti i due si conoscono da diversi anni. Tuttavia l’amore è sbocciato di recente. Nessun dubbio che ci sia in corso una relazione sentimentale e non una ‘semplice’ amicizia. A confermarlo alcuni scatti pubblicati da Belen medesima in cui la si vede baciare con trasporto sulla bocca Elio.

Belen Rodriguez, vita sentimentale e professionale stravolta in pochi mesi

Gli stravolgimenti nella vita della Rodriguez non hanno riguardato soltanto il versante amoroso, ma anche quello professionale. Per anni è stata protagonista sulle reti Mediaset. Nell’ultima stagione ha condotto due programmi di punta, Tu si que vales (Canale Cinque) e Le Iene (Italia Uno). Entrambe le avventure si sono concluse, per cause differenti. Per quel che concerne TSQV, è stata lei a scegliere di lasciare il progetto. Discorso diverso per Le Iene: in questo caso le è stata preferita la giornalista Veronica Gentili.